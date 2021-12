Zima 2021/2022 w Kijowie: najciekawsze atrakcje miasta na Święta i Nowy Rok. Podpowiadamy, co zobaczyć i gdzie się zabawić Emil Hoff

Zima 2021/2022 to czas długo wyczekiwanych powrotów do normalności. Po roku przerwy, wywołanej pandemią koronawirusa, wreszcie wracają jarmarki bożonarodzeniowe i imprezy sylwestrowe. Warto spędzić tę zimę wyjątkowo. Proponujemy wycieczkę do Kijowa i posmakowanie niezwykłej atmosfery Świąt i Nowego Roku w wydaniu wschodnioeuropejskim. Sprawdźcie, co zobaczyć i gdzie się zabawić, by zima 2021/2022 w Kijowie zapadła Wam w pamięć na długo!