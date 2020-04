Zmartwychwstał! Przed nami wielki koncert Wielkanocny online

Świetliki wracają z nową płytą

Krakowski zespół rockowy Świetliki wydał pierwszą nową płytę od siedmiu lat. Ma ona dwa tytuły. „Wake Me Up Before You Fuck Me” – dla tych, którym nie przeszkadzają wulgaryzmy i „Zbudź mię nim pocałujesz” – dla bardziej wrażliwych. Są też dwie okładki do wyboru.