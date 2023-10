Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024 podane przez CKE. Zobacz, co będzie inne

Egzamin ósmoklasisty 2024. Jakie zmiany czekają uczniów?

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty, który został zaplanowany na 2024 rok, oparty będzie na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej. To już ostatni taki rok. Oznacza to, że uczniów, którzy podejdą do testów w roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje okrojony zakres materiału.