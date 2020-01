Zobacz interaktywny przewodnik po szlakach pasji, cierpliwości, spełnienia, dumy i tradycji

Przewodnik interaktywny powstał przy współpracy Gazety Lubuskiej i zielonogórskiego oddziału Polska Press Grupy z Newsroom 360. Gazeta Lubuska pracując nad filmem „Polska Toskania” stworzyła wiele godzin materiału, który specjaliści z N360 postanowili wykorzystać w interaktywnym przewodniku. Wsparcie regionu i konsultacja z lubuskimi dziennikarzami sprawiła, że przewodnik pokazuje tylko to, co najlepsze. Tymi miejscami i wydarzeniami możemy się chwalić. W te regiony zapraszamy przybyszów i udowadniamy, że powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie” jest jak bardziej trafione.

W przewodniku interaktywnym zapraszamy do wybrania jednego z 5 szlaków, którymi wirtualnie podróżować będziemy po regionie. Do wyboru mamy szlaki:

pasji,

cierpliwości,

spełnienia,

dumy,

tradycji.

To nie będzie zwykła podróż. To podróż z historią i kulturą w tle, to poszukiwanie czegoś więcej niż kolejnych zabytków do odhaczenia. Każdy punkt naszej podróży będzie zbliżał nas do poznania województwa lubuskiego.

Przewodnik interaktywny to dopiero początek

Przewodnik interaktywny powstał po to, aby pokazać szerokiemu gronu odbiorców piękno województwa lubuskiego. Wirtualna podróż pozostawia jednak wrażenie niedosytu. Na zakończenie każdej ze ścieżek udostępniamy użytkownikom podsumowanie, które może być gotowym [planem kolejnej podróży. Krótki urlop, weekendowy wypad czy jednodniowy citybreak? Wybierz szlak, który spełni oczekiwania i ruszaj w lubuskie.

Zobacz nasz przewodnik:Polska Toskania przewodnik interaktywny