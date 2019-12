Zostało jedzenie po świętach? Nie wyrzucaj, podziel się! Sprawdź, gdzie możesz je oddać! [LISTA MIEJSC]

- Szczególnie w święta Bożego Narodzenia, kiedy zostawiamy dodatkowy talerz przy stole dla tego nieznajomego gościa, to w jakimś sensie biorąc udział w akcji my zapełniamy ten talerz i dajemy go komuś – mówi Maria Skołożyńska, prezes fundacji „Podzielmy się”.