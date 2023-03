Zwolnienia nauczycieli ze względu na niż demograficzny? Wiceminister odpowiada na interpelację w tej sprawie. MEiN szykuje wsparcie osłonowe

- Największy spadek liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych w stosunku do roku szk. 2023/2024 będzie widoczny w roku szkolnym 2027/2028. Liczba uczniów wyniesie wówczas ok. 1,5 mln, co oznacza spadek liczby uczniów szkół ponadpodstawowych względem roku szkolnego 2023/2024 o ok. 16 proc. (280 tys. uczniów mniej) – czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację.