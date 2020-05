Zwolnienia pracowników Biedronki za obłowienie się na skutek błędu systemu w czasie promocji "Biała Noc"

Sieć Biedronka co rusz kusi klientów coraz to nowymi promocjami. Jedną z nich była "Biała noc", której celem było zachęcenie do robienia zakupów w nocy, gdy ruch jest najmniejszy. Polegała na tym, że przy zakupie 20 różnych produktów trzy najtańsze z nich dostaniemy gratis.

Tymczasem najprawdopodobniej na skutek błędu w systemie informatycznym zamiast najtańszych produktów, klienci w ramach promocji za darmo otrzymywali nie najtańsze, lecz najdroższe produkty ze swojego paragaonu. Wystarczyło zatem włożyc do koszyka 17 najtańszych produktów, a do tego trzy najdroższe - np. sprzęt AGD/RTV, by nic za niego nie zapłacić.