Rehabilitacja i relaks w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara w Jaworzu obok Bielska-Białej

Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji położona jest w Jaworzu niedaleko Bielska-Białej. Ośrodek oferuje swoim klientom 78 bogato wyposażonych pokoi, które znajdziemy zarówno w wersji jedno, jak i wieloosobowej. Na gości czekają również pokoje specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wypoczywający w Villi Barbara mają do swojej dyspozycji szerokie zaplecze rehabilitacyjno-rekreacyjne, odnowę biologiczną, sale konferencyjne, restaurację, kawiarnię, zadaszony taras z widokiem na góry, ogród, teren na ognisko z zadaszoną altaną, bilard, wypożyczalnie kijków do nordic walking i rowerów, sale gimnastyczną z mini siłownią czy znajdujący się w bliskiej odległości Park Zdrojowy z tężnią solankową. Ponadto goście mają dostęp do basenu o wymiarach 12,5 x 7 metrów i głębokości 1,40 m.

Na terenie ośrodka organizowane są turnusy rehabilitacyjne i odchudzające, przyjęcia okolicznościowe, wesela, imprezy integracyjne. Aby ułatwić gościom zaplanowanie pobytu Villa Barbara zgodnie z kalendarzem proponuje pakiety wypoczynkowe w korzystnych cenach. W bieżącej ofercie prócz stałych punktów jak Turnus Rehabilitacyjny czy Akademia Zdrowia znajdziemy także weekendowe oferty jak Majówkę czy Weekend Czerwcowy.