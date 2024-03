Wakacje w Chorwacji: wyspy bez tłumów, na których możecie naprawdę odpocząć. 9 nieoczywistych i mało znanych miejsc na wymarzony urlop

Nie tylko Dubrownik, Split i Zadar. Gdzie zaplanować wakacje w Chorwacji, by uciec od tłumów?

Piękne miasta chorwackiego wybrzeża z ich średniowieczną zabudową, zabytkami z czasów Imperium Rzymskiego i szerokimi plażami przyciągają tłumy turystów każdego roku. Niestety, popularność ma swoją cenę. Miasta takie jak Dubrownik, Split czy Zadar latem aż pękają w szwach od gości z całego świata. Popyt powoduje skokowy wzrost cen wakacji all inclusive, noclegów, wyżywienia i biletów wstępu do głównych atrakcji. Tłumy i drożyzna niejednemu turyście odbierają radość z urlopu nawet przy najpiękniejszej pogodzie.

Wyspy Chorwacji na wymarzone wakacje. Które wybrać, by wypoczywać w spokoju?

Wiele wysp Chorwacji turyści znają praktycznie na pamięć, jak Krk z jej kościołami, winnicami i pysznym jedzeniem, Hvar z malowniczym Starim Gradem, Brać z plażą Zlatni Rat czy Vis, najstarszą grecką kolonię na Adriatyku.

Są jednak także takie wyspy Chorwacji, których większość turystów nadal nie odkryła. To miejsca w sam raz na wakacje dla osób, które mają już dość tłumów i zgiełku, spalin i letniej drożyzny. Zamiast tego na tych mało znanych wyspach Chorwacji czekają na was: piękna przyroda, urocze wioski, nastrojowe zabytki i pyszna tradycyjna kuchnia. To idealne miejsca na spacery, rowery, zwiedzanie zabytków, plażowanie, nurkowanie i żaglówki, a to wszystko z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Na niektórych z tych wysp jazda samochodami jest całkiem zakazana!