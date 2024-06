Mirosława Nykiel: Idźmy na wybory! Chodzi o nasze bezpieczeństwo na najbliższe lata

Idźcie na wybory - apel kandydatów

7 czerwca przed Urzędem Miasta Tychy Mirosława Nykiel, kandydatka do Europarlamentu, Wojciech Saługa - marszałek województwa śląskiego oraz prezydenci Tychów Maciej Gramatyka i Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski apelowali do mieszkańców regionu o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przekonując, jak ważne są to wybory i jak ważna jest nasza reprezentacja w Brukseli. Podkreślali, co mamy dzięki Unii Europejskiej.

Każdy mieszkaniec gdzieś zetknął się ze środkami europejskimi. (…) I niech nam się nie wydaje, że te wybory nas nie dotyczą. One dotyczą każdego z nas pod kątem finansowym i pod kątem bezpieczeństwa. A poza tym to my decydujemy o tym, jaka będzie Unia Europejska. Jesteśmy jej częścią i mamy w niej naprawdę znaczący głos

- mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.