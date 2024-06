Wybory do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę 9 czerwca 2024 - oto LISTY WYBORCZE! Poznaj kandydatów z woj. śląskiego - okręg 11

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów. - elections.europa.eu/