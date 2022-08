Rezydencja Maryli Rodowicz. Tak mieszka gwiazda polskiej piosenki! Zobaczcie wnętrza domu JP

Maryla Rodowicz wciąż należy do najpopularniejszych postaci muzycznego showbiznesu w Polsce. Cały czas śpiewa na koncertach, a prywatnie uwielbia koty, piłkę nożną. Instagram Maryli Rodowicz Zobacz galerię (14 zdjęć)

Rezydencja Maryli Rodowicz to prawdziwe cudo! Artystka mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia.