Czas na automatyzację i robotyzację. I sztuczną inteligencję

Jak może być wykorzystywana automatyzacja czy robotyzacja? Przykładowo. Robotyzować można powtarzalne, monotonne czynności, jak księgowanie faktur. - Uwalniamy wtedy zasoby po to, aby mogły zająć się bardziej kreatywnymi zadaniami. Jest to też odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe, bo dzisiaj jest problem z pracownikami. I roboty mogą faktycznie pomóc w realizacji zadań odtwórczych - tłumaczą Kamil Czerniak, Business Development Team Manager w firmie SAIO SA.

Warto też pamiętać o tym, że wdrożenie sztucznej inteligencji na pewno przyczyni się do powstania nowych zawodów, nowych kwalifikacji, które są niezbędne w firmie.

Co ciekawe, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to ChatGTP lub inne modele, znajdą także zastosowanie w biznesie. - Za pomocą sztucznej inteligencji można wspomóc wiele czynności, które dzisiaj są wykonywane. Robimy już pierwsze przymiarki do tego, by sztuczna inteligencja została zasilona w szereg informacji, a następnie była przygotowana na odpowiedź dla pracownika czy klienta - dodają przedstawiciele firmy SAIO SA. - Implementacja takiego rozwiązania jest banalnie prosta, ChatGTP może być wykorzystany w wielu obszarach.