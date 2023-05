Magdalena Kopka-Wojciechowska: Wsparcie sportu i kultury ma dla nas wymiar nie tylko społeczny, lecz także biznesowy

O namacalnej i widocznej społecznej odpowiedzialności biznesu, największych gigantów w Polsce rozmawiamy z Magdaleną Kopką-Wojciechowską członkiem zarządu spółki Totalizator Sportowy.

W 2022 roku Totalizator Sportowy zorganizował ogólnopolską akcję pt. „Wygrywamy zaczyna się od Wy”, której Ambasadorem był Robert Lewandowski. Jaki był jej cel i jaki efekt udało się osiągnąć? Jestem dumna z całej akcji – pomysłu, realizacji, ale przede wszystkim z jej wyników. Był to wyjątkowy i złożony projekt, który składał się konkursu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”, loterii promocyjnej oraz kampanii marketingowej. Celem całej akcji było zebranie jak największej liczby wniosków na dofinansowanie obiektów sportowych i kulturalnych w całej Polsce. Ponadto chcieliśmy zwrócić uwagę na lokalne potrzeby związane z rozwojem sportu i kultury w naszym kraju oraz na rolę, jaką w obu dziedzinach odgrywa Totalizator Sportowy. Wyniki pokazały, że cel został osiągnięty. Po zakończeniu przyjmowania wniosków, których łącznie otrzymaliśmy 540, wystartowała loteria promocyjna dla graczy LOTTO, dzięki której mogli oni oddać swój głos na wybrany obiekt i tym samym wylosować nagrody w postaci m.in. koszulek z autografem Roberta Lewandowskiego. Ten etap przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, bo nasi drodzy gracze oddali blisko 4 miliony głosów – te wyniki pokazały nam, jak ogromne jest zainteresowanie poprawą stanu polskiej infrastruktury sportowej i kulturalnej. Wśród tych czterech milionów przykładowo największą liczbę głosów otrzymał Zamek w Ogrodzieńcu – prawie 140 tysięcy.

I tak dzięki głosom naszych graczy powstała lista rankingowa obiektów, z której Zarząd Fundacji wybrał 27 laureatów. Łącznie otrzymali oni 3 miliony 200 tysięcy złotych dofinansowania. Dzięki tym środkom m.in. na Zamku w Ogrodzieńcu zostanie utworzona strefa kulturalna, w Grąblewie zmodernizują boisko wielofunkcyjne, a w Kobylnicy – salę teatralną. Równie imponujące były wyniki kampanii, których podam przykładowe: blisko 20 tys. spotów w telewizji obejrzało ponad 20 mln osób oraz odnotowaliśmy ponad 200 mln odsłon i ponad milion kliknięć w internecie. 7 stycznia br. akcja „Wygrywamy zaczyna się od WY” została nagrodzona „Sportową Inicjatywą Roku” w 88. Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. To pasmo sukcesów utwierdziło nas w przekonaniu, że trzeba taką inicjatywę kontynuować – w tym roku zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu drugiej edycji akcji, która wystartowała 20 kwietnia, a jej szczegóły można znaleźć na stronie: www.gramywygrywamy.pl.

Od 2020 roku sytuacja na świecie dynamicznie ulega zmianom. Najpierw pandemia koronawirusa, a teraz – wojna na Ukrainie. Jak firma odnajduje się w takich trudnych czasach? Rzeczywiście od niemal trzech lat cały świat mierzy się z wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Zarówno podczas pandemii, jak i w obecnej sytuacji związanej z wojną, Totalizator Sportowy nie tylko musiał dostosować biznes do nowych warunków, lecz także skoncentrować działania społeczne na bieżących potrzebach. W czasie pandemii od razu zadbaliśmy o naszych pracowników na pierwszej linii frontu – czyli w kolekturach – i podjęliśmy działania zwiększające bezpieczeństwo w punktach sprzedaży LOTTO, które są własnością Totalizatora Sportowego. W sumie na walkę z koronawirusem przekazaliśmy ponad 25 mln zł. W tej kwocie znajduje się m.in. zakup niezbędnego sprzętu medycznego, darowizna samochodów dla szpitali czy środki uzyskane z 10% ze sprzedaży wszystkich zakładów i losów zawieranych na lotto.pl. W najwyższym punkcie zachorowań zamknęliśmy punkty sieci własnej LOTTO we wszystkich galeriach handlowych oraz salony gier na automatach. Mimo tego zakończyliśmy ten trudny 2020 rok z kolejnym rekordem sprzedaży, bo biznesowo byliśmy gotowi na taką sytuację. Pozwoliła nam na to wprowadzona pod koniec 2018 roku sprzedaż online produktów LOTTO.

Jeśli chodzi o wybuch wojny na Ukrainie – zareagowaliśmy na tę tragedię niezwłocznie. Wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej zaangażowaliśmy się w pomoc uchodźcom poprzez szereg różnorodnych działań. Poza zapewnianiem bieżących potrzeb przybyłym do Polski Ukraińcom, zorganizowaliśmy m.in. Zakłady Specjalne, z których cały przychód, czyli ponad 4,2 mln zł, został przekazany na pomoc Ukrainie. Jeden z naszych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych służy dziś jako miejsce schronienia dla osób uciekających przed wojną. Ponadto powołaliśmy Fundację Totalizatora Sportowego, której głównym celem jest niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy znajdującym się w Polsce.

Totalizator Sportowy wspiera wiele dziedzin życia społecznego m.in. sport i kulturę. Jak obecnie wygląda to zaangażowanie i jakie inicjatywy wspierają Państwo na Śląsku? To wsparcie sportu, do którego z czasem doszła kultura i różnego rodzaju inicjatywy społeczne, realizujemy od początku działalności, czyli od ponad 67 lat. Totalizator Sportowy został powołany z inicjatywy polskich olimpijczyków, aby rozwijać infrastrukturę sportową w naszym kraju i wspierać starty Polaków na igrzyskach olimpijskich.

Z roku na rok nasza działalność w tej dziedzinie rozrastała się. Dziś sport i kulturę wspieramy dwutorowo: w formie dopłat na fundusze celowe oraz za pomocą środków własnych. Jeśli chodzi o to pierwsze źródło, to w latach 1994-2022 kwota wsparcia na obie dziedziny wyniosła ponad 19 mld zł. Do tego trzeba doliczyć miliony przeznaczane na związki, organizacje i drużyny sportowe, a także dla poszczególnych sportowców. Co ważne, udział w tym mają przede wszystkim gracze LOTTO, bo z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO, 19 groszy Totalizator Sportowy przekazuje na wsparcie sportu i kultury. Jeśli chodzi o wspierane projekty sportowe, to współpracujemy przy różnych dyscyplinach, od piłki nożnej, przez koszykówkę, tenis ziemny aż po kolarstwo. I to robimy zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. W przypadku Śląska możemy pochwalić się wspieraniem urodzonego w Tychach Dawida Tomali – złotego medalisty z Igrzysk Olimpijskich w Tokio w chodzie sportowym na 50 km, który jest naszym Ambasadorem od 2021 roku. Ponadto kilkukrotnie wspieraliśmy LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jako partner tytularny. Ostatnie edycje odbywały się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, którego środki na budowę pochodziły m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – tego, na który rokrocznie przekazujemy miliony złotych. W minionym roku, przy udziale marki LOTTO w Katowicach odbył się finał turnieju koszykówki LOTTO 3x3 QUEST.

Jesteśmy od lat partnerem piłkarskiej Ekstraklasy, Polskiego Związku Koszykówki i tytularnie wspieramy drużynę koszykarzy LOTTO 3x3 Team, a także LOTTO SuperLIGĘ tenisa, czy od lat kolarski wyścig Tour de Pologne. W gronie naszych Ambasadorów znajdują się m.in. Robert Lewandowski (piłka nożna), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa na czas), Natalia Maliszewska (short-track) i Andrzej Bargiel (skialpinizm). Jesteśmy również szczególnie dumni z naszej wieloletniej współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, bo od lat należąca do Totalizatora Sportowego marka LOTTO jest Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Przed nami także III Igrzyska Europejskie w Krakowie – tutaj też nas nie zabraknie. Historycznie nasze zaangażowanie w kulturę to m.in. wsparcie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, którego dziś jesteśmy partnerem, partnerstwo z Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie czy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Lokalnie do śląskich inicjatyw, jakie wspieramy, należy np. Stowarzyszenie „Pokolenie”, we współpracy z którym wspieraliśmy m.in. kampanię „To nie nasza wojna”, widowisko „Zrozumieć Śląsk” czy obchody z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego. Nasza marka LOTTO była także podczas ostatniej imprezy sylwestrowej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ponadto jesteśmy partnerem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Nasza działalność w obu dziedzinach jest szeroka i wielopłaszczyznowa. To wsparcie sportu i kultury ma dla nas wymiar nie tylko społeczny, lecz także biznesowy – realizujemy to za pomocą partnerstw i sponsoringu. Jest to dla nas narzędzie do skutecznej realizacji długofalowej strategii rozwoju. Poprzez tę działalność kształtujemy wizerunek Totalizatora Sportowego jako firmy nie tylko osiągającej dobre wyniki ekonomiczne, lecz także przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie. Rozwój cyfryzacji i technologii informatycznych w Polsce nieustannie postępuje. Proszę opowiedzieć jak to wypływa na Państwa firmę oraz jakie przemiany spółka już przeszła a, które jeszcze przed nią?

Postęp jest dla Totalizatora Sportowego naturalny. Staramy się nie tylko iść z duchem czasu, ale wyprzedzać trendy i wychodzić naprzeciw oczekiwań naszych drogich klientów. Tak jak płynnie łączymy biznes ze wsparciem społeczeństwa, równie dobrze idzie nam połączenie tradycji i technologii. Dzięki temu właśnie nasza firma może się rozwijać. Warto przypomnieć gdzie byliśmy na początku drogi, a gdzie jesteśmy teraz i co było przełomowe w działalności Totalizatora Sportowego. Najpierw, w latach 50., były zakłady sportowe na ligę polską, później też angielską. Potem pojawił Toto-Lotek, nasze dzisiejsze Lotto i losowania 6 z 49 liczb. Zakłady sportowe jak i Toto-Lotka zawierano wówczas wypełniając blankiety, na które przyklejano banderolę i odciskano pieczęć kolektur.

Powołane jeszcze w latach 50. 17 Oddziałów Totalizatora Sportowego odpowiadało m.in. za rozwój naszej dzisiejszej, jednej z największych w Polsce sieci sprzedaży naziemnej – ponad 23,5 tys. punktów LOTTO. Do lat 70. losowania odbywały się przy użyciu specjalnych zwitków z tulejkami i bębna poruszanego ręcznie. System z czasem został unowocześniony, co wiązało się z wprowadzeniem pierwszej mechanicznej, bębnowej maszyny losującej. W marcu 1973 roku zainaugurowano stałe losowania gier LOTTO z udziałem kamer TV. Kolejnym przełomem były lata 90., kiedy spółka wdrażała system zawierania zakładów online za pomocą lottomatów. Za tym poszedł rozwój punktów LOTTO, nowe gry, aż w końcu prawdziwa rewolucja nastąpiła po nowelizacji Ustawy o grach hazardowych w 2017 roku. Dzięki niej firma rozpoczęła działalność w 3 nowych obszarach – w sprzedaży produktów LOTTO online, utworzyła sieć salonów gier na automatach oraz jedyne w Polsce legalne kasyno internetowe. To pozwoliło na wyznaczenie nowych celów biznesowych spółki, z których istotna jest omnikanałowość, dzięki której klienci będą mogli płynnie przechodzić pomiędzy światem offline znanym od lat w Totalizatorze Sportowym do świata online. To stawia naszego gracza w centrum uwagi.

W 2009 roku z Państwa inicjatywy została powołana Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. W 2022 roku powołano drugą – Fundację Totalizatora Sportowego. Dlaczego zdecydowali się Państwo na rozszerzenie swojej działalności o obie te fundacje? Totalizator Sportowy, jako odpowiedzialna społecznie firma, postanowiła rozwijać swoją działalność prospołeczną, a chcąc to robić w sposób systematyczny i długofalowy powołała w 2009 roku Fundację. Realizowanie zadań z zakresu CSR przez Fundację LOTTO sprawiło, że działania te stały się lepiej ukierunkowane oraz trafiają do grup i środowisk najbardziej potrzebujących. Wspieranie sportu i kultury przez organizację pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej powoduje, że jest ono bardziej transparentne i obiektywne. Fundacja może wchodzić w partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwać środki z innych źródeł tak, aby mieć większy zasięg oddziaływania. Jeśli chodzi o naszą nową, Fundację Totalizatora Sportowego, powstała po to, aby skoncentrować się na pomocy przybyłym do Polski uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Założenie tej Fundacji podyktowane zostało potrzebą niesienia pomocy zarówno uchodźcom z Ukrainy znajdującym się na terenie Polski, jak i Polakom, którzy wykazali się ogromną mobilizacją i bezinteresowną chęcią wspierania osób uciekających przed rosyjską agresją.

Jakie zadania i cele są postawione przed Fundacją im. Haliny Konopackiej oraz Fundacją Totalizatora Sportowego oraz co udało się Państwu zrealizować w 2022 i na początku 2023 roku? Cele stawiane przed Fundacją LOTTO są bardzo szerokie i obejmują pełny zakres życia społecznego, ale naszym oczkiem w głowie jest oczywiście promocja i wspieranie sportu. Poprzez nasze działania tylko w 2022 roku ponad 1 140 dzieci uczestniczyło w systematycznych zajęciach sportowych („Kumulacja Aktywności” edycja 9 i 10), zorganizowano 446 obozów sportowych, na których mogło wypoczywać i trenować ponad 17 tysięcy dziewcząt i chłopców („Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”), sfinansowano zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych w sportach letnich, halowych i zimowych, wsparto 19 organizacji pozarządowych (kluby sportowe) i jednostek samorządu terytorialnego w budowie i rewitalizacji infrastruktury sportowej (program „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”). Oczywiście nasze działania nie ograniczyły się tylko do sportu. W 2022 roku wsparliśmy blisko 150 inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych czy charytatywno-opiekuńczych realizowanych przez lokalne podmioty. Tak jak rok 2020 z powodu wybuchu pandemii COVID-19, tak rok 2022 był rokiem wyjątkowo trudnym ze względu na atak Rosji na Ukrainę i gwałtowny napływ uchodźców na teren Polski. Fundacja bardzo intensywnie włączyła się w działania pomocowe. Ważną inicjatywą był działający w marcu 2022 roku punkt pomocy przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, który funkcjonował 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W jego obsługę zaangażowało się ponad 200 wolontariuszy.

Działalność nowopowstałej Fundacji Totalizatora Sportowego została zainaugurowana poprzez otwarcie Programu pomocowo-rozwojowego pt. „Wygraj Rozwój” skupionego na poszkodowanych w wyniku wojny uchodźcach przebywających na terenie Polski i ich aktywizacji zawodowej w nowej językowo-kulturowej rzeczywistości. Misją Fundacji Totalizatora Sportowego jest także wspieranie wybranych obszarów życia społecznego, w tym systemu integracji. Ponadto Fundacja prowadzi obecnie różnorodne działania na rzecz promocji patriotyzmu, przedsiębiorczości społecznej i zrównoważonego rozwoju na terenie Polski. Jednym z najnowszych projektów jest Business for Ukraine Center (Centrum Biznesu dla Ukrainy), którego celem jest wspieranie rozwoju polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Centrum ma pomóc kilkuset przedsiębiorcom i firmom z Ukrainy. Czego możemy życzyć Totalizatorowi Sportowemu oraz jego Fundacjom na ten najbliższy czas? Dalszej owocnej współpracy, kolejnych sportowo-kulturalnych projektów, a dla graczy LOTTO – wymarzonych wygranych w naszych grach i „szóstek” w Lotto.

