Oświadczenia majątkowe radnych i wójtów. Co trzeba w nich ujawnić? Brak oświadczenia rodzi konsekwencje OPRAC.: Agata Wodzień-Nowak

W wyborach samorządowych 2024 wybraliśmy - lub jeszcze będziemy wybierać w II turze - między innymi wójtów i radnych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym określa ich zadania i szereg wymogów. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia majątkowego. Co trzeba w nim wpisać i co grozi za nieprawdziwe dane lub brak oświadczenia? Co dzieje się ze składanymi oświadczeniami? Mówi o tym ustawa.