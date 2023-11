TEMAT TYGODNIA | Zadbaj o siebie jesienią i zimą

Zdrowa skóra z Dermaslim Kosmetologia Profesjonalna

Ochrona oczu z Optyk Rzuć Okiem

Mimo że zimą dni są krótsze, to oczom wciąż grozi niebezpieczeństwo działania promieni UV i odblasków. Optyk Rzuć Okiem oferuje szeroki wybór okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych, które pomogą Ci zadbać o zdrowie swoich oczu, jednocześnie dodając niepowtarzalnego stylu do Twojego wyglądu.

Studio Synergy - pionierzy w dziedzinie treningu EMS w Polsce

Body & Mind Studio. W zdrowym ciele zdrowy duch

Jeśli szukasz odpowiedniego miejsca, aby zadbać o siebie i swoje ciało, wybierz Body & Mind Studio z Bielska Białej. Tutaj trenerzy nie tylko udzielają cennych wskazówek na temat odżywiania, treningu czy odpowiedniej regeneracji. Ola Nawrat i jej zespół uczą przede wszystkim miłości do aktywności fizycznej. Niezależnie od tego, czy marzysz o schudnięciu, zwiększeniu siły, czy poprawieniu kondycji, warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce.

Via Sport: Twoje centrum aktywności i kultury fizycznej

Via Sport to firma, która jest nie tylko związana ze sferą sportu i rekreacji, ale także oddaje hołd szeroko rozumianej kulturze fizycznej. To miejsce, gdzie pasjonaci sportu i osoby ceniące aktywny tryb życia znajdą wiele inspiracji. Firma z Jaworzna działa jako centrum aktywności, oferując różnorodne zajęcia i usługi z zakresu fitness, rekreacji oraz zdrowego stylu życia. W Via Sport każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku, poziomu zaawansowania czy zainteresowań.