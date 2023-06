Ranking Eko Gmina Województwa Śląskiego rozstrzygnięty! Oto wzorowe gminy z naszego regionu, które dbają o środowisko

- Polska jest pustynią, jeśli chodzi o wodę pitną, mniej jej przypada na jednego mieszkańca niż w Egipcie. Dlatego edukacja jest tutaj niezmiernie ważna - tłumaczył prezes Sławomir Jankowski. - Veolia promuje odnawianie zasobów świata. Jak zmarnujemy zasoby, to nikt z nich nie skorzysta. Dzisiaj trochę źle gospodarujemy wodą, nie pamiętamy o tym, że woda deszczowa jest idealna do podlewania, a w miastach panuje betonoza – wyliczał.

Niewiele osób wie, jak świetnym rozwiązaniem są przydomowe biologiczne oczyszczanie ścieków.

- One mogą oczyszczać ściek do 98 – 99 procent, a wodę można wykorzystać do podlewania ogródka - tłumaczył Wojciech Kołodziejczyk, ekspert z branży przydomowych oczyszczalni ścieków, przedstawiciel firmy EKO-BIO Oczyszczalnie. - Na własnym terenie utylizujemy ściek, który produkujemy. Warto tez podkreślić, jaka jest różnica między szambem a biologiczną oczyszczalnią. Otóż szambo to mniejszy wydatek przy jego zakładaniu, ale duże koszty eksploatacji. Z kolei przy oczyszczalniach mamy większe koszty instalacji, ale niewielkie koszty eksploatacji. Roczny koszt przydomowej oczyszczalni, gdzie w skład gospodarstwa domowego wchodzi pięć osób, wynosi 350 złotych - dodał.