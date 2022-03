„Delisie” – smakowita opowieść komiksowa nie tylko dla dzieci

Jaki jest idealny przepis na smakowitą opowieść? Wystarczy garść przyjaciół wymieszana z przygodą. Całość należy doprawić czystą zabawą, posypać żartami słownymi i dodać łyżkę barwnych postaci. Właśnie ten sposób powstały „Delisie” i ich wyborny świat, któremu trudno się oprzeć.

Na 23 marca wydawnictwo Egmont zaplanowało premierę pierwszego tomu cyklu pod tytułem „Życie ma smak”. Autorami „Delisi” są rysowniczka Magdalena „Meago” Kania i scenarzysta Maciej Kur. SPOT promocyjny:

„Delisie” przenoszą czytelników do świata bohaterek, które są uosobieniem znanych i lubianych potraw. Młoda kucharka Ramen wraz ze swoją rodziną, należącą do Makaronów, prowadzi restaurację w małym miasteczku Alakart. Poznajemy też koleżanki Ramen, m.in. Mysiego Melona, która prowadzi butik z ubraniami, Truskawkę w Czekoladzie, która ma swój zespół rockowy, oraz Tiramisu – najbardziej wybredną smakoszkę świata. Bohaterki rozwijają swoje pasje i kariery, co chwila pakując się w nowe, zwariowane perypetie. Komiks „Delisie” składa się z krótkich humorystycznych historyjek, które zarówno treściowo, jak i graficznie wyróżnia nieprzeciętna wyobraźnia autorów. Seria powstała z myślą o najmłodszych czytelnikach, ale jest tu wiele „smaczków”, które docenią też starsi fani komiksów. Wszyscy miłośnicy dobrego humoru (i dobrego jedzenia) znajdą w tej serii coś dla siebie.

Co było inspiracją do powstania serii komiksowej o makaronowych siostrach? Twórczyni całej koncepcji, Magdalena „Meago” Kania, przyznaje, że „Delisie” narodziły się dość spontanicznie z połączenia jej zamiłowania do tworzenia postaci i do jedzenia: Kiedy powstawały postacie Delisi, a było to w okolicach roku 2012, uwielbiałam przeglądać książki kucharskie i przepisy dostępne w Internecie. Testowałam je potem w kuchni. Z biegiem czasu zauważyłam, że to nie gotowanie mnie tak naprawdę fascynuje, a oglądanie misternie wykonanych fotografii potraw na blogach i w książkach. Uwielbiałam przeglądać je niczym jakiś artbook! Jeśli chodzi o gotowanie - po czasie się wypaliłam i zajęłam się rysowaniem. Miłość do jedzenia i zachwyt nad tym, jak smakowicie potrafi wyglądać zostały ze mną.

Tylko przybrały inną formę – garnki i przybory do gotowania zamieniłam na przysłowiowy ołówek i kartkę. Zrobiłam grafiki z zestawem małych laleczek reprezentującymi potrawy. Zostały bardzo ciepło przyjęte. Zauważyłam, że sprawia mi to wielką frajdę, więc poszłam za ciosem i rysowałam więcej. I tak powstały „Delisie”. Maciej Kur, scenarzysta, który prywatnie przyznaje, że woli bardziej degustować potrawy niż je gotować, zdradza, że Magda „Meago” Kania przedstawiła mu koncept „Delisi”, kiedy wspólnie pracowali nad albumem „Emilka Sza. Jak wiele to nic?”: Magda zaprojektowała ponad 200 postaci. Spytała, czy mogę wymyślić im charaktery i historie. To była duża radość budować ten świat, przyznawać każdej bohaterce jakąś rolę i wymyślać relacje między nimi. Inspiracji było wiele (od mitologii po popkulturę) ale na pierwszym miejscu zależało nam na stworzeniu inteligentnej, zabawnej i oryginalnej serii komiksowej dla dzieci.