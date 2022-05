Uniwersum Marvela ponownie zderzy się ze światem Fortnite w nowej miniserii „FORTNITE X MARVEL: WOJNA ZEROWA”

Po sukcesie crossoveru z 2020 roku – „FORTNITE X MARVEL – WOJNA O NEXUS: THOR” – czas na kolejną miniserię z udziałem największych bohaterów wydawnictwa Marvel, takich jak Spider-Man, Wolverine, Iron Man czy Shuri. Czytelnicy będą mogli śledzić losy mieszkańców Wyspy uwięzionych w pozornie niekończącej się wojnie, a jedyną rzeczą zdolną przeważyć szalę na korzyść którejś ze stron okaże się skrystalizowany fragment punktu zerowego zagubiony w uniwersum Marvela. Spider-Man i Wolverine połączą siły z Shuri oraz kilkorgiem najbardziej lubianych postaci z Fortnite, aby odnaleźć zaginiony odłamek. Czy uda im się powstrzymać nadchodzącą katastrofę, zanim będzie za późno? Czy światy Marvela i Fortnite zdołają stawiać opór Urojonemu Reżimowi dostatecznie długo, by dać bohaterom szansę na wypełnienie zadania?

Każdy zeszyt zawiera kod pozwalający na odblokowanie w grze Fortnite cyfrowego przedmiotu związanego z uniwersum Marvela. Czytelnicy, którzy skompletują wszystkie pięć kodów, otrzymają dodatkowy bonus.

To niesamowita przygoda, w której postaci z dwóch światów ruszają ramię w ramię na poszukiwanie skarbu ukrytego w najgłębszych czeluściach uniwersum Marvela. Donald Mustard i Christos Gage kochają zarówno Fortnite, jak i Marvela, a Sergio Davíla tworzy naprawdę niesamowite plansze. Skoro już mowa o skarbach, są nimi również okładki od wspaniałego Leinila Francisa Yu oraz innych artystów Marvela zajmujących się wersjami alternatywnymi. Owoce tej współpracy zaprezentują to, co najlepsze w obydwu uniwersach – mówi o „Wojnie zerowej” redaktorka Marvel Comics Alanna Smith.