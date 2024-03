Z Portland do Katowic. Kolektyw MSHR na jedynym w Polsce koncercie w Tauron Lab z okazji Dnia Kobiet!

– Performance amerykańskiego kolektywu MSHR będzie wydarzeniem, które pokaże naszej publiczności co można zrobić ze światłem i dźwiękiem, jak je połączyć i wykorzystać w kreatywny sposób. Duet w ramach projektu stworzył rzeźby-instrumenty, które reagują na światło i ruch. Całość kompozycji ożywiają artyści, współtworząc ten ściśle ze sobą powiązany układ – mówi Matylda Badera, członkini zarządu fundacji Soundscape.

Oprócz otwartego występu w Tauron Lab, członkowie zespołu poprowadzą również warsztaty dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, podczas których będą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w realizacji wydarzeń audiowizualnych.

Organizatorzy i partnerzy:

Wydarzenie jest organizowane przez fundację Soundscape, a partnerami wydarzenia są Tauron Polska Energia, Volvo Euro Kas oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych

oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.