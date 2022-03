Trzeci tom „Złotej Kolekcji. Kajko i Kokosz” już w sprzedaży

Tom trzeci kolekcji zawiera długą historię „Woje Mirmiła” w pierwotnej wersji gazetowej z odcinkami nigdy wcześniej niepublikowanymi w albumach. Krzysztof Janicz, autor posłowia do wszystkich tomów „Złotej Kolekcji”, tak pisze o „Wojach Mirmiła”: Dwiema pierwszymi historyjkami o Kajku i Kokoszu Janusz Christa niezwykle wysoko ustawił sobie poprzeczkę. Najpierw w „Złotym Pucharze”, a zaraz potem w „Szrankach i konkurach” zaserwował czytelnikom skomplikowane, epickie fabuły, precyzyjnie nakreślone od pierwszego do ostatniego odcinka. W trzeciej części daleko odszedł od tego standardu. Za niewiele mówiącym tytułem „Woje Mirmiła” kryje się seria epizodów powiązanych pretekstową intrygą, za to z licznymi aluzjami do telewizyjno-kinowych aktualności.

Przypomina to starsze historyjki z „Wieczoru Wybrzeża” ciągnące się całymi latami pod wspólnym szyldem „Przygód Kajtka-Majtka” (później Kajtka i Koka), do których Christa wrzucał wszystko, co akurat przyszło mu do głowy. Jednak tym razem ów pozorny brak planu został przez autora starannie zaplanowany – tak, aby w każdej chwili można było tę historyjkę zakończyć, spakować przybory i ruszyć w świat. I rzeczywiście tak się stało. W posłowiu do tomu trzeciego Krzysztof Janicz opowiada między innymi o kulisach odejścia Janusza Christy z „Wieczoru Wybrzeża”.