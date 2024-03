Śląska biba na całego. Tak bawili się w klubie Arkady Lubliniec

Imprezy w Arkady Lubliniec

Piątkowy muzyczny koktajl- to niesamowici ludzie i szalona energia na parkiecie do rana! Do 23 wstęp zupełnie za free i mega promocje na barze, Sobota- to szalone imprezy, podczas których wszystko może się wydarzyć! Największe taneczne hity do do białego rana.

Klub przypomina, że po opuszczeniu lokalu bilet traci ważność. Aby powrócić do lokalu konieczne będzie zakupienie nowej wejściówki. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością dokładnego monitorowania liczby osób w lokalu.

Lokal zastrzega sobie prawo do selekcji gości którzy swoim ubiorem nie pasują do charakteru lokalu.

W szczególności do lokalu nie zostaną wpuszczone osoby:

w odzieży sportowej

w odzieży wojskowej (bojówki, moro itp.)

w bluzach z kapturem oraz w czapkach

w odzieży z emblematami drużyn sportowych

Klub Arkady mieści się przy ulicy Plebiscytowej 1 w Lublińcu.