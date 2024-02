Lutowe premiery w kinach Helios: zobacz jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku

Koniec miesiąca przyniesie premierę jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów roku – „Diuna: Część druga”, jak również nowości dla całej rodziny – „Pies i kot”. Ponadto na ekranach sieci Helios zagoszczą najpopularniejsze tytuły ostatnich tygodni oraz porywające projekty specjalne, w tym „Pacześ i Lotek Live”.

„Pies i kot” to film familijny o wielkich poszukiwaniach dwóch zaginionych czworonogów – nie są to jednak zwyczajne pupile! Jednym z nich jest kotka Diva, gwiazda Internetu z milionami followersów na koncie, której tropem rusza ukochana pani, Monika. Drugi poszukiwany to Chichi – pies z ulicy, którego szuka złodziej, Jack. Okazuje się, że sprytny psiak połknął jego zdobycz, czyli bezcenny rubin… Monika i Jack łączą siły, choć dogadują się równie źle, co tytułowi pies i kot. Muszą jednak trzymać się razem, by wytrzymać szaleńczy pościg między Montrealem a Nowym Jorkiem i zdołać uciec przed policjantem, który wcale nie ma dobrych zamiarów… „Diuna: Część druga” to wyczekiwana nowość, która na ekrany trafi w czwartek, 29 lutego. Kontynuacja historii księcia Paula Atrydy niezmiennie fascynuje przedstawieniem uniwersum z gatunku opery kosmicznej. Główny bohater zawiera sojusz z Chani i Fremenami, jak również wkracza na wojenną ścieżkę, chcąc zemścić się na wrogach swojej rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć… W obsadzie plejada gwiazd: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler i wielu innych uwielbianych aktorów! Od piątku, 23 lutego do środy, 28 lutego Helios zaprasza na seanse pierwszej odsłony „Diuny”, które odbędą się w wybranych lokalizacjach sieci.

Ponadto w repertuarze znalazły się największe przeboje ostatnich tygodni. „Sami swoi. Początek” to preludium do komediowej trylogii, którą pokochali Polacy. Tym razem fabuła ukazuje rodziny Kargulów i Pawlaków jeszcze zanim zostały przesiedlone na Ziemie Odzyskane. Na przedwojennych Kresach ich gospodarstwa także graniczyły ze sobą, co przynosiło szereg komplikacji…

Na ekranach nadal można obejrzeć „Madame Web” – nowość ze świata Spider-Mana. Ratowniczka medyczna z Manhattanu, Cassandra Webb, odkrywa w sobie niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Dzięki nim udaje się jej ocalić trzy młode kobiety, mającej według jej wizji świetlaną przyszłość. Cassandra, znana też jako Madame Web, zjednoczy je wszystkie do wspólnej walki z zagrożeniami. W wybranych kinach film będzie dostępny także w wersji z ukraińskim dubbingiem. Sieć zaprasza również na seanse dla najmłodszych. „Emma i czarny jaguar” to poruszająca historia o przywiązaniu do ukochanego zwierzęcia. Tytułowa bohaterka, rozdzielona z przyjacielem z amazońskiej dżungli, po latach powraca, aby uchronić go przed okrutnymi łowcami zwierząt. „Akademia Pana Kleksa” to kinowy przebój, odświeżający historię szalonego pedagoga, Ambrożego Kleksa. Bohater pomaga najmłodszym rozwinąć ich potencjał i zaprasza ich do fascynującego świata bajek. Natomiast w niedzielę, 25 lutego, w kinach ponownie pojawią się Filmowe Poranki. Tym razem młodzi kinomani będą mogli obejrzeć bajki z serii „Tomek i Przyjaciele”. Tradycyjnie rodzinnym projekcjom towarzyszą animacje i konkursy!

W środę, 28 lutego Helios przedstawia wyjątkowe wydarzenie – „Pacześ i Lotek LIVE”. Duet najpopularniejszych komików pojawi się ze swoim programem na ekranach kin w całym kraju, co jest pierwszym tego typu projektem w Polsce! Rafał Pacześ i Łukasz „Lotek” Lodkowski wystąpią ze swoim show w Heliosie w Ostrowie Wielkopolskim, co będzie transmitowane do innych lokalizacji. Widzowie muszą być przygotowani na niekończące się salwy śmiechu! Fani japońskiej animacji również znajdą coś dla siebie, gdyż sieć zaprasza na projekcje „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training”, które odbędą się w dniach 23-29 lutego. Film podsumowuje wydarzenia trzeciego sezonu anime i zapowiada nowe odcinki uwielbianej serii. Główny bohater, Tanjiro Kamado, pragnie osiągnąć najwyższy poziom zabójcy demonów – Hashira.

W poniedziałek, 26 lutego, do wybranych kin zawita cykl Kino Konesera, w ramach którego zostanie wyświetlony zaskakujący tytuł wprost z Finlandii – „Opadające liście”. Opowiada on o dwójce nieprzystosowanych do dzisiejszego świata bohaterów, którzy odnajdują w sobie bratnie dusze. Sielankę związaną z rozwojem relacji przerywa jednak rosyjska inwazja na Ukrainę… Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

Wideo Zabrze Wystawa Beksinski rzezba