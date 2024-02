Marcowe nowości w kinach Helios: przedstawiamy repertuar

„Diuna: Część druga” to niewątpliwie najbardziej oczekiwana światowa premiera końca tegorocznej zimy. Paul Atryda powraca na kinowe ekrany z zamiarem zemsty na wrogach, którzy doprowadzili do śmierci jego najbliższych. Przygotowując się do trudnego starcia z przeciwnikami, musi zawrzeć sojusz z Chani i Fremenami. Z tą pierwszą zaczyna łączyć go coraz głębsza więź. Bohater stoi przed wyborem między miłością życia a walką o los wszechświata… W obsadzie plejada gwiazd, między innymi: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh czy Javier Bardem. W wybranych kinach film będzie dostępny także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

Ponadto w repertuarze znalazły się najgorętsze nowości ostatnich tygodni. „Pies i kot” to komediowa propozycja dla całej rodziny, opowiadająca o poszukiwaniach dwóch zaginionych czworonogów. Jednym z nich jest kotka Diva, gwiazda Internetu z milionami followersów na koncie, a drugim – pies z ulicy, Waldi. Diva musi odnaleźć swoją ukochaną panią, Monikę, natomiast Waldi zrobi wszystko, by nie dać się złapać Jackowi – złodziejowi, któremu jest winien pewien wartościowy przedmiot… Jakby tego było mało, parę poszukujących tropi policjant o złych zamiarach!