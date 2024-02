Helios zaprasza na porywające premiery - sprawdźcie głośne premiery

Ponadto na ekranach sieci można zobaczyć szeroko omawiane premiery ostatnich tygodni. „Akademia Pana Kleksa” wciąż bije rekordy frekwencji, gromadząc ponad 2 miliony widzów! Kinomani, którzy jeszcze nie zapoznali się z tym tytułem, mogą to nadrobić. Film ukazuje magiczną Akademię, znaną z powieści Jana Brzechwy, w odświeżonym wydaniu. Dołącza do niej Ada Niezgódka, która pragnie rozwikłać rodzinną tajemnicę, w czym pomaga jej szalony pedagog, Ambroży Kleks…

„Argylle. Tajny szpieg” to kino szpiegowskie w zaskakującym wydaniu. Film opowiada o Elly Conway – autorce bestsellerowych powieści szpiegowskich, która wiedzie zwyczajne, spokojne życie, a jej najlepszym przyjacielem jest kot Alfie. Z kolei jej książki mają niezwykle burzliwą fabułę z tajnym agentem Argylle w roli głównej. Pewnego dnia Elly odkrywa, że świat wokół niej zaczyna przypominać ten z powieści. Autorka dostrzega działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej i musi uciekać przed zabójcami łudząco podobnymi do bohaterów własnej książki… W produkcji występuje plejada gwiazd: Henry Cavill, Bryan Cranston, John Cena oraz popularna piosenkarka Dua Lipa.

Inną zaskakującą kontynuacją jest „Fuks 2” – syn bohatera pierwszej części, Maciek, sam wpada w tarapaty podobne do tych, które przeżył przed laty jego ojciec. Ściga go groźny gangster, ale zdobycie intrygującej kobiety i wielkich pieniędzy może być warte niebezpiecznej gry… Na ekranach, obok nowych postaci, pojawiają się bohaterowie znani z pierwszej odsłony filmu.

Rodzime kino nie zwalnia tempa, a do grona głośnych nowości dołączył „Kos”, ukazujący Tadeusza Kościuszkę z nietypowej perspektywy. Bohater powraca do Polski z zamiarem wzniecenia narodowego powstania – pragnie zaangażować do niego szlachtę i chłopów, co może okazać się szczególnie trudne. W tym samym czasie szlachecki bękart, Ignac, walczy o swoje prawo do dziedziczenia herbu i majątku, do czego nie chce dopuścić jego brat. Losy obu mężczyzn nagle zaczynają się łączyć…