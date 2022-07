Wyniki matur 2022. Woj. śląskie na trzecim miejscu w zdawalności egzaminu! Najlepiej poradzili sobie licealiści. Sprawdź SZCZEGÓŁY Monika Jaracz Karolina Kos

To właśnie dziś, 5 lipca, maturzyści poznali wynik egzaminu dojrzałości, do którego podchodzili w maju. A przystąpiło do niego łącznie aż 268 257 osób, w tym 34 obywateli Ukrainy. Jak im poszło? Tego dowiecie się w naszej galerii. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu maturalnego. Wszystkim szczęśliwcom gratulujemy, a tych, którym podwinęła się noga, zapewniamy, że to nie jest koniec świata! ;)