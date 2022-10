Pszczyna. Z ulicy Szymanowskiego skradziono rower górski. Jeśli masz informacje - daj znać policji

Z ulicy Szymanowskiego skradziono rower górski

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży roweru górskiego marki Formula, do jakiej doszło przed Internatem Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szymanowskiego w Pszczynie w okresie od 20.09.2022r do 23.09.2022r. Rower był przypięty w stojaku rowerowym przed Internatem. Publikujemy zdjęcie skradzionego roweru i prosimy o kontakt w przypadku posiadania informacji, które mogą przyczynić się do odzyskania skradzionego mienia bądź ustalenia sprawców, dzwonić można pod numer Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 47 8552 200 i 47 8552 255. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji prosimy powołać się na l.dz. KR-7449/22.