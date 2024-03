TEMAT TYGODNIA | Przedstawiamy miejsca przyjazne dzieciom

W dzisiejszym zabieganym świecie, rodzice często poszukują miejsc, gdzie ich dzieci będą czuły się jak w domu - otoczone opieką, zrozumieniem i bezpieczeństwem. Szukając idealnej przestrzeni dla najmłodszych, warto zwrócić uwagę na te miejsca, które nie tylko spełniają standardy, ale również oferują coś więcej - ciepłą atmosferę, zaangażowaną kadrę oraz inspirujące podejście do edukacji i zabawy.

Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca Dlaczego MY?

bo u nas jest jak w domu, a nie jak w instytucji

bo mamy najlepsze ciocie na świecie,

bo mamy świetne opinie wśród rodziców

bo stwarzamy miłą, ciepłą i spokojną atmosferę dla dzieci i rodziców

bo tak naprawdę ostatecznie u nas jest taniej niż u innych (nie mamy innych UKRYTYCH kosztów.

bo mamy małą grupę i czas dla każdego dziecka

bo u nas jest bezpiecznie, ale także wesoło

bo u nas dziecko jest partnerem, traktowanym z największym szacunkiem,

bo pracujemy cały rok

bo u nas rodzic zawsze może towarzyszyć dziecku OARTE - Stowarzyszenie artystyczno gimnastyczne Oarte to Stowarzyszenie prowadzące zajęcia z gimnastyki artystycznej i baletu, posiadające licencję Polskiego Związku Gimnastyki (PZG). Klub organizuje zajęcia dla dziewczynek od 3 do 15 roku życia z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania. Nasze cele to popularyzacja gimnastyki artystycznej, wzrost sprawności motorycznej naszych podopiecznych i rozmaicenie form spędzania wolnego czasu. Pomagamy w podnoszeniu sprawności fizycznej i przygotowujemy dzieci pod dyscypliny sportowe w przyszłości. Wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska zapewni wysoką jakość obsługi - zapraszamy. Niepubliczne Przedszkole Euklidesa Czym się wyróżniamy. W Przedszkolu Euklidesa uczenie się matematyki oznacza przede wszystkim dobrą zabawę. Uczymy rozwiązywania problemów matematycznych, bawimy się matematyką, kształcąc spostrzegawczość dziecka i samodzielne myślenie. Wykorzystanie właściwych zabawek edukacyjnych (klocków – cała seria LEGO dedykowana matematyce, puzzli, miarek do przelewania wody, kulodromów, itd.), zaproponowanie odpowiednich zabaw ruchowych, konstrukcyjnych, sprawia, że dzieci uczą się matematyki.

Niepubliczne przedszkole terapeutyczne Zając Poziomka Prowadzimy żłobek i przedszkole dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Zapewniamy naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i twórczą atmosferę. Każdego dnia uczymy języka angielskiego, organizujemy zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne. Prowadzimy zajęcia pozwalające rozwijać zdolności manualne, intelektualne, spostrzegawczość, odkrywać zainteresowania sztuką, np. scrapbookingiem. Chętnie uczestniczymy i sami organizujemy konkursy ogólnopolskie i wewnątrz przedszkolne dla przedszkolaków na terenie Śląska. Dzieci, które opuszczają naszą placówkę, by zacząć swoją szkolną przygodę są do tego odpowiednio przygotowane pod względem merytorycznym, ale też życzliwe, otwarte na innych, pełne wiary w swoje umiejętności. Rodzice darzą uznaniem nasz wysoki poziom nauczania, a także przyjazną, otwartą komunikację. Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci tworzą osoby, które zarażają miłością do wody. Nasi trenerzy to ludzie pełni zaangażowania i pasji, którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Zapraszamy na zajęcia rodzinne dla dzieci w wieku niemowlęcym, szkółki pływackie dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia indywidualne! Pełna oferta oraz aktualności z działalności na stronie www.centrumplywania.pl. Swoim doświadczeniem dzielimy się już od ponad 25 lat. Pływanie to nie tylko sport, to przygoda! Strona Główna - Centrum Pływania. Prowadzimy zajęcia rodzinne dla niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym, szkółki pływackie dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne dla każdego.

Pracownia Kreatywności Dominika Jarża-Wieczorek Sztuka, pasja i miłość do tego, co robię sprawiają, że czuje się wolna i szczęśliwa. Malarstwo to moja medytacja, a kreatywność to wielka przygoda. Niepubliczny Żłobek Aktywne Bobasy W żłobku Aktywne Bobasy przywiązujemy bardzo dużą rolę, aby dzieci czuły się jak w domu oraz bezpiecznie. Naszą placówkę prowadzimy zgodnie z postanowieniami pedagogiki waldorfskiej oraz w duchu rodzicielstwa i bliskości, co oznacza, że przytulamy, nosimy i wspieramy. Jesteśmy kameralnym żłobkiem, tylko dwie grupy, maksymalnie do 9 dzieci w grupie. Dzięki małym grupom dzieci czują się bezpiecznie a Ciocie mogą w pełni otaczać opieką nasze Bobasy .Wspólnie z naszymi podopiecznymi odkrywamy świat i robimy wszystko by nasz żłobek był dla nich przyjaznym miejscem. Przedszkole Płomyk Montessori Prowadzimy pracę dydaktyczno wychowawczą w oparciu o założenie, że każde dziecko jest inne; powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych, a kluczowym zadaniem placówki jest wspomaganie samodzielnego rozwoju dziecka oraz kształtowanie jego niezależności. Zajęcia odbywają się w języku polskim i w języku angielskim. Pracą dzieci kieruje profesjonalna kadra pedagogiczna, mająca doświadczenie w realizacji założeń pedagogiki Marii Montessori. Przedszkole Niepubliczne "Płomyk Montessori" jest otwarte na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

