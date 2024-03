Czy w naszej krwi płynie plastik? Tomasz Rożek szuka mikroplastiku w swoim organizmie

Mikroplastik, czyli drobne fragmenty plastiku o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów, od lat stanowi rosnący problem ekologiczny. Dotychczas badania koncentrowały się głównie na jego obecności w środowisku naturalnym, takim jak oceany, gleba czy powietrze, jednak coraz więcej dowodów wskazuje na to, że mikroplastik znajduje się również w łańcuchu pokarmowym ludzi, stając się potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Istnieją takie szacunki, że statystycznie każdego tygodnia człowiek zjada, wypija i pochłania około 5 gramów mikroplastiku-Stajemy przed wyzwaniem zrozumienia, jak mikroskopijne fragmenty plastiku, które produkujemy i codziennie używamy, wpływają na nasze zdrowie. To badanie to pierwszy krok w kierunku zgłębienia tej problematyki w Polsce - tłumaczy dr Tomasz Rożek

Ta wszechobecna substancja nie ogranicza się jednak tylko do żywności. Można ją znaleźć również w wodzie pitnej i detergentach, co potęguje problem jej obecności w życiu codziennym. Mikroplastik w organizmie człowieka może prowadzić do szkodliwych skutków zdrowotnych, w tym stanów zapalnych, problemów z układem immunologicznym oraz innych chorób.