Akumulatory. Czym kierować się kupując ładowarkę?

Z roku na rok wzrasta popyt na ładowarki do akumulatorów samochodowych. Specjaliści marki NOCO wyjaśniają skąd bierze się aż tak duże zapotrzebowanie na ładowarki i podpowiadają, czym kierować się podczas zakupu

Sytuacja na rynku wydaje się abstrakcyjna. Za oknami wiosna, samochody coraz nowocześniejsze, akumulatory coraz lepsze, a kierowcy kupują ładowarki. Problemem jest ponadnormatywne zapotrzebowanie na prąd. Współczesne samochody mają olbrzymie zapotrzebowanie na energię elektryczną (elektronika, multimedia, systemy bezpieczeństwa) i właśnie to sprawia, że fabryczny obwód ładowania nie zawsze daje sobie z tym radę. Najlepszym sposobem na to, aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i uniknąć problemów z brakiem prądu na pokładzie jest okresowe doładowywanie akumulatora. Oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić. W uprzywilejowanej sytuacji są osoby, które mają garaż lub miejsce postojowe ze źródłem zasilania. Chodzi o to, aby na czas ładowania nie demontować akumulatora z samochodu, ponieważ może to spowodować wygenerowanie błędów na desce rozdzielczej lub – co gorsza – wywołać konieczność aktualizacji statusu pojazdu za pomocą komputera diagnostycznego.

Nie trzeba dodawać, że aby takie ładowanie bez demontażu akumulatora przebiegało w sposób bezpieczny dla akumulatora i pojazdu, niezbędna jest odpowiednia ładowarka. Jaka? No właśnie inteligentna, która sama zdiagnozuje stan akumulatora, jakość podłączenia przewodów i sama określi parametry ładowania.

Inteligentne ładowarki

Inteligentna ładowarka, tak jak pozostałe ładowarki i prostowniki, służy do ładowania akumulatora. Nowoczesne urządzenia potrafią rozpoznać prawidłowość połączenia przewodów (zabezpieczenie na wypadek odwrotnej polaryzacji), rozpoznać typ akumulatora i jego parametry, a także zdiagnozować jego aktualny stan.

Takie ładowarki po zgromadzeniu danych podejmują decyzję o rozpoczęciu (lub zaniechaniu) ładowania, a także dopasowują odpowiedni program ładowania, który może się w trakcie pracy wielokrotnie zmieniać, aż do uzyskania najlepszego efektu końcowego. Inteligentne ładowarki chronią także przed przeładowaniem. Już sama pierwsza zaleta, czyli rozpoznanie prawidłowości podłączenia przewodów do biegunów akumulatora ma w dzisiejszych czasach olbrzymie znaczenie. Ze względu na trudny dostęp i – nierzadko - niejednoznaczne oznaczenie biegunów łatwo się pomylić podczas podłączania. Ładowarki inteligentne chronią przed skutkami takiej ewentualności.

Czym wyróżnia się inteligentna ładowarka?

Inteligentne ładowarki są wyposażone w czujniki monitorujące napięcie akumulatora, stan ładowania, a czasem również jego temperaturę. Czujniki te współpracują z elektroniką, która w sposób ciągły pozwala na dostosowywanie natężenia dostarczanego prądu. Zapewnia to optymalne i bezpieczne ładowanie akumulatora. Tradycyjne, zwykłe ładowarki i prostowniki od chwili podłączenia po prostu dostarczają prąd stały do akumulatora, a jego natężenie spada wraz z naładowaniem akumulatora (akumulator sam przestaje „przyjmować” prąd). Inteligentna ładowarka wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby lepiej sterować tym natężeniem i zapewnić w ten sposób bardziej wydajny i skuteczny proces ładowania.

Proces ładowania inteligentną ładowarką

Inteligentna ładowarka najpierw analizuje stan akumulatora - bada jego oporność wewnętrzną, napięcie i ocenia w ten sposób jego poziom naładowania. Na podstawie takiej wstępnej analizy, inteligentna ładowarka wybiera odpowiedni tryb ładowania. To może być standardowy tryb ładowania, tryb konserwacji lub tryb odsiarczania (stosowany do usuwania osadów z płyt akumulatora). Ważne jest to, że w trakcie całego procesu ładowania inteligentna ładowarka mierzy oporność wewnętrzną akumulatora i dobiera do niej optymalne parametry pracy (np. ogranicza maksymalne natężenie prądu ładowania). Inteligentne ładowarki po zakończeniu ładowania przechodzą w tryb konserwacji, co pozwala przez cały czas utrzymywać akumulator w stanie pełnego naładowania. Jest to bardzo ważne w przypadku pojazdów pozostawianych na długi okres w garażu.

Korzyści ze stosowania inteligentnych ładowarek

Inteligentne ładowarki wydłużają czas eksploatacji akumulatorów – zazwyczaj są one sprawne jeszcze długo po okresie gwarancji. W przypadku, gdy inteligentna ładowarka trafia na akumulator zużyty, jest duża szansa, że go naprawi. Nie zawsze jest to w pełni możliwe, ale niektóre akumulatory daje się rzeczywiście całkowicie odnowić, dzięki temu, że podczas ładowania prądem impulsowym dochodzi do oczyszczania płyt ołowiowych z osadu, którym jest siarczan ołowiu.

- Inteligentne ładowarki chronią również akumulator i samochód przed wieloma zagrożeniami, które mogą ujawnić się podczas ładowania. To bardzo ważne, zwłaszcza gdy cały proces ładowania akumulatora przebiega w garażu, bez naszego nadzoru. Inteligentne ładowarki NOCO są kompatybilne z różnymi rodzajami akumulatorów. Dzięki temu mają wszechstronne zastosowanie. Wszelkie parametry ładowania, włącznie z rozpoznaniem akumulatora ustawiają się automatycznie - mówi Sławomir Gosławski z NOCO

