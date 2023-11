Straż pożarna interweniowała aż 115 razy w województwie śląskim. Strażacy usuwali głównie skutki silnych wiatrów

Straż pożarna w naszym województwie interweniowała 115 razy minionej nocy

115 interwencji straży pożarnej i ok. 1,3 tys. gospodarstw pozbawionych energii elektrycznej – to skutki silnych wiatrów, jakie przeszły minionej nocy nad województwem śląskim. Strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania wiatrołomów. Wichury łamały nie tylko drzewa. Przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju wiatr złamał uliczną latarnię. Słup spadł na zaparkowany w pobliżu samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a działania strażaków w tym miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Zobacz ZDJĘCIA z interwencji straży pożarnej