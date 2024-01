Tragiczny bilans wypadków z udziałem pieszych - od początku 2024 roku 4 zabitych i 18 rannych na śląskich drogach Paweł Kurczonek

2024 rok zaczął się zaledwie kilka dni temu. Mimo to, tegoroczne statystyki wypadków z udziałem pieszych są wstrząsające. Na drogach województwa śląskiego przed te parę dni zginęło już 4 pieszych, a aż 18 zostało rannych. - Apelujemy do pieszych o noszenie elementów odblaskowych, a do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze, przestrzeganie przepisów i trzeźwość – apeluje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.