Policja podsumowała długi weekend na śląskich drogach. W okresie Bożego Ciała było bezpiecznie OPRAC.: Paweł Kurczonek

Mundurowi sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolowali stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Blisko 400 kolizji i 11 wypadków drogowych – to bilans długiego weekendu na drogach województwa śląskiego. W okresie Bożego Ciała zatrzymano aż 140 nietrzeźwych kierowców. Mimo to, policjanci z komendy wojewódzkiej mówią, że okres od 8 do 11 czerwca był na drogach spokojny.