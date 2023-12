Choinkobranie w Siewierzu już w najbliższy weekend, zaopatrzycie się tu również w świeże ryby AS

Jeśli choinka, to w tym roku tylko z lasu. Pachnąca żywicą i ekologiczna. Jarek, leśniczy Leśnictwa Grodziec wyhodował kilka tysięcy drzewek do wyboru, do koloru. Pierwsze choinkobranie już w ten weekend.