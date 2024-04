To dopiero początek. SIM Śląsk buduje ponad 200 mieszkań

- Naszą najlepszą reklamą jest postęp prac, który m.in. dokumentujemy na stronie internetowej, gdzie pod zakładkami dotyczącymi poszczególnych miast wyraźnie widać zaawansowanie i wysoką dynamikę prowadzonych inwestycji. To najlepszy sposób na to, by na własne oczy zobaczyć i przekonać się o tym, jak duże zaangażowanie przeradza się w rzeczywisty, niezwykle ważny społecznie efekt w postaci budowania tanich mieszkań na wynajem – mówi Alina Wadoń, prezes zarządu SIM Śląsk sp. z o.o.