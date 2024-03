TEMAT TYGODNIA | Poszukujesz fachowca ze Śląska?

Witaj w Salmeb! Miejscu, gdzie meble są nie tylko elementem wystroju wnętrza, ale także wyrazem Twojej osobowości. Od ponad 20 lat wykonuję nietuzinkowe zabudowy meblowe, które spełniają nawet najbardziej wymagające oczekiwania. Uwielbiam tworzyć meble wpisujące się w aranżację poddasza. Jednak to nie wszystko! Z przyjemnością zaprojektuję i wykonam dla Ciebie wymarzoną kuchnię na wymiar, garderobę czy inną szafę. Dołącz do grona moich zadowolonych klientów, którzy cenią sobie jakość wykonania oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Niecodzienne zlecenia to dla mnie prawdziwa gratka!

Studio Dekoracji Wnętrz Carino VISTA to miejsce prowadzone przez Panią Sylwię. Od 15 lat działa na rynku, oferując kompleksowe usługi obejmujące domy, hotele i restauracje. Pasja Pani Sylwii do tworzenia pięknych przestrzeni sprawia, że jej projekty są nie tylko pracą, lecz także wyrazem jej serca i zaangażowania. Oprócz saloniku krawieckiego, w studio znajdziesz szeroki wybór dekoracji wnętrz, tkanin oraz profesjonalne doradztwo dekoratorskie. Dzięki sercu i duszy Pani Sylwii każdy projekt nabiera wyjątkowego uroku, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Studio działa w Cieszynie, ale Pani Sylwia pojawia się wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, wejdź na stronę lub zadzwoń - 662 888 957.

COMPASS Pools, to jedyne w Polsce baseny ceramiczno-kompozytowe, dostępne w 12 kolorach, w rozmiarze od 3m długości do ponad 13m. Są to najwyższej jakości gotowe baseny, z możliwością montażu tak wewnątrz domu, jak i w ogrodzie. Doposażone w zintegrowany skimmer w kolorze basenu, który zapewnia wysoki poziom wody, zatapialną roletę Rollo Cover schowaną w wodzie oraz system samoczyszczenia i cyrkulacji Vantage. Posiadające 40-letnią gwarancję baseny COMPASS, są najlepszym wyborem dla tych klientów, którzy na równi cenią sobie jakość, funkcjonalność i trwałość rozwiązań.

Celem firmy Skand House jest budowa domów szkieletowych wysokiej jakości, dopasowanych do potrzeb inwestorów. Kompleksowo zajmujemy się realizacją powierzonych projektów, podchodząc do każdego z nich indywidualnie i z dbałością o szczegóły. Słowo, które charakteryzuje naszą firmę to ZAANGAŻOWANIE. Zawiera się w nim idea firmy Skand House - profesjonalne i uczciwe podejście do klienta. Dowodem jakości naszych prac są opinie Inwestorów, którzy nam zaufali. Budujemy domy ze szkieletu drewnianego w stylu Skandynawskim oraz w technologii Steico. Są to rozwiązania energooszczędne, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów.