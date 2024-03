InterGlobal: 108 mln zł dla śląskich przedsiębiorców

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Projekt InterGlobal to kontynuacja dwóch projektów realizowanych przez Fundusz Górnośląski: InterSilesia i GlobalSilesia, o wartości ok 60 mln zł, które zakończyły się z końcem 2023 roku.

– Olbrzymie zainteresowanie realizowanymi przez Fundusz projektami internacjonalizacyjnymi, które z sukcesem zakończyły się w grudniu ubiegłego roku, skłoniło nas do realizacji nowego projektu InterGlobal, na który zabezpieczyliśmy dodatkowo o 80 proc większy budżet – mówi Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego. – W ramach projektu InterGlobal przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wielu usług budujących ich kompetencje w zakresie internacjonalizacji i rynków zagranicznych m.in.: warsztatów eksportowych, Akademii Internacjonalizacji. Przygotowaliśmy cieszące się ogromną popularnością zagraniczne misje gospodarcze i targi branżowe oraz wiele działań uzupełniających projekt – dodaje.