Czy Polacy jeżdżą lepiej, odkąd podniesiono kwoty mandatów? Jakie kary można otrzymać za przekroczenie prędkości?

To już trzy miesiące odkąd wprowadzono nowy taryfikator mandatów. Wprowadzając wyższe kary, rząd tłumaczył się koniecznością podniesienia bezpieczeństwa na drogach, czy zredukowaniem liczby wypadków. Czy wysokie stawki mają wpływ na poprawę sytuacji na drogach? Eksperci z Yanosika sprawdzili, jak wyglądał udział przekroczeń prędkości zmotoryzowanych Polaków w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Wyższe mandaty za przekroczenie prędkości

Od początku roku obowiązują nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Zmieniły się nie tylko kwoty, ale również progi przekroczeń – od nowego roku są one liczone co nawet 5 km/h, a nie jak dotychczas co 10 km/h. W ten sposób za przekroczenie prędkości obowiązują mandaty: