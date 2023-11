TEMAT TYGODNIA | Święta tuż, tuż - odkryj magiczne miejsca

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Mamy dla Ciebie propozycje miejsc, które z pewnością sprawią radość Tobie i Twoim bliskim.

Mi to rybka - Dawid Piszczała

"Mi to rybka" to specjalistyczny sklep rybny mieszczący się przy ulicy Sabinowskiej 118 w Częstochowie. Znajdziecie Państwo w naszej ofercie ryby żywe, świeże, mrożone, wędzone, owoce morza, przetwory rybne, przyprawy oraz garmażernia. Dzięki Naszym doświadczeniu oraz staranności dostarczamy Państwu towar najwyższej jakości. Określamy się mianem jedynego takiego miejsca w Częstochowie, ponieważ posiadamy własną wędzarnie ryb, w której wędzimy ryby w sposób tradycyjny co nadaje im wyjątkowy i niepowtarzalny smak. "Mi to rybka" zaprasza po zakup żywego wigilijnego karpia oraz innych ryb słodkowodnych. Realizujemy zamówienie indywidualne.

ZPUH RAJMUND BRZYKCY SKLEP RYBNY KARAŚ

Sklep Rybny Karaś - ul. Juliana Ordona 7 w Katowicach. Nasz Sklep Rybny istnieje od 1974 roku pod nazwą "Karaś". Od tego czasu nie zmienił swojej działalności w dalszym ciągu zajmujemy się branżą rybną. Oferujemy naszym klientom szeroki asortyment ryb świeżych, żywych (okresowo), mrożonych, wędzonych owoców morza i przetworów rybnych. Serdecznie zapraszamy.

RomiSPA Bytom

Oddajemy do Państwa dyspozycji ponad 200 m2 ekskluzywnej przestrzeni - komfortowo wyposażone gabinety SPA „Rajska plaża” oraz „Rafa Koralowa” w których znajdują się jacuzzi i sauny, łóżka, wygodne fotele. Zrelaksuj się, odpręż ciało i umysł oraz pozwól pobudzić swoje zmysły. W trakcie pobytu towarzyszy Państwu wyselekcjonowana muzyka, blask ognia z świec oraz aromatyczne kadzidełka. Szeroka oferta kąpieli tematycznych m.in. w algach morskich, w kozim mleku, pozwala odmłodzić skórę i zadbać o pozytywny nastrój. Dla pełniejszego relaksu polecamy dodatkowo masaże dla dwojga wykonywane równolegle. Zapraszamy!

Garsoniera Golibrody Barber Shop

Sprzed paru laty Harnaś spotkał Harnasiową. Od razu mieli się ku sobie. Harnaś wykonując swoje rzemiosło zaraził pasją do zawodu swoją lubę. Wraz ze swoim przyjacielem Gracjanem ( pozdrawiamy serdecznie) widząc to - od rana do wieczora przez wiele miesięcy namawiali Harnasiową do otworzenia firmy. W pewnym momencie młode małżeństwo otworzyło swój wymarzony zakład fryzjerski. Największą przeszkodą okazało się wymyślenie nazwy, która oddawałaby ducha ich historii. Pomysłów było wiele, natomiast żaden nie spełniał wymaganych kryteriów. Wtedy Harnasiowa powiedziała magiczne słowo "Garsoniera"- złożywszy wszystko do kupy powstała Garsoniera Golibrody (jeśli chcecie poznać znaczenie nazwy, zapraszamy na wizyte). Otworzyli wiec miejsce przyjazne mężczyzną, którzy bez stresu mogą zadbać o swoje włosy czy to na głowie czy na brodzie. W ten sposób powstał rodzinny biznes gdzie małżeństwo Harnasi może spędzić resztę dni przy akompaniamencie najlepszych klientów na świecie oraz młodego Harnasiątka, który bardzo chce pójść w ślady starszego brata I szwagierki.

GOSPODARSTWO RYBACKIE Adam Pokładnik

"Gospodarstwo Rybackie Pana Adama to nie tylko biznes, to pasja. Położeni są w malowniczej miejscowości Czechowice- Dziedzice. Specjalizują się w hodowli m.in. karpia, amura, szczupaka czy jesiotra karmiąc ryby wyłącznie naturalnymi mieszankami zbóż. Proces hodowli jest pod ścisłym nadzorem weterynarii, gwarantując bezpieczeństwo i jakość. Dla Pana Adama to nie tylko praca, lecz miłość do rybactwa, co czuć w każdym szczególe. Zapraszamy do GOSPODARSTWA RYBACKIEGO, gdzie świeże, smaczne ryby są nie tylko efektem profesjonalizmu, ale również oddania. Odkryj unikalny smak karpia czy tołpygi, hodowanych z pasją i troską o tradycję rybacką."

Barbershop 9 3/4 Jaworzno

Święta Bożego Narodzenia i Sylwester to wyjątkowe okazje, aby zadbać o swój wygląd. Zapraszamy do naszego barber shopu, gdzie nasi doświadczeni barberzy pomogą Ci wybrać idealną fryzurę na te wyjątkowe dni. Oferujemy szeroki wybór fryzur klasycznych, nowoczesnych, a także inspirowanych modą ulicznych artystów. Wykorzystujemy tylko najwyższej jakości kosmetyki i akcesoria, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoja fryzura będzie wyglądać perfekcyjnie. Oprócz tego, w naszym barber shopie możesz skorzystać z usług strzyżenia brody i wąsów, golenia tradycyjnego oraz pielęgnacji skóry twarzy. Nasz personel jest profesjonalny i zawsze chętny do pomocy. Zadbamy o to, abyś czuł się komfortowo i swobodnie podczas wizyty w naszym barber shopie. Umów wizytę już dziś i ciesz się wyjątkowym wyglądem na święta Bożego Narodzenia i Sylwestra! Adres: Jaworzno, Rynek Główny 13, tel.: 539 318 695.

Studio Hair ID

Nasz salon to przede wszystkim miejsce pełne pasji i ciepła. W Studio Hair ID cenimy sobie precyzję, technikę, dynamiczny rozwój i wysoki poziom obsługi klienta. Stawiamy zdecydowanie na jakoś. Pracujemy na produktach najwyżej jakości jaką zapewniającą nam Balmain i Moroccanoil. Stale podnosimy swoje umiejętności poprzez szkolenia i różnego rodzaju warsztaty edukacyjne. Przestrzeń którą tworzymy w naszym salonie znajdującym się w centrum Katowic przy ulicy Mariackiej oddaje przyjazny i elegancki klimat. Nasz butikowy salon to miejsce gdzie nasi klienci czują się jak w domu i razem z nami tworzą to miejsce. Czerpiemy inspiracje z domów mody, wyjazdów szkoleniowych, codziennego otoczenia i wszystkiego z czym mamy styczność a największą inspiracją jesteście wy nasi Klienci którzy lubicie wyrażać siebie po przez ciągłe zmiany i metamorfozy w wizerunku.

Soccer Barbershop - jedyny sportowy Barbershop w Katowicach

Soccer Barbershop - jedyny sportowy barbershop w Katowicach Jesteśmy pierwszym i jedynym sportowym barber shopem w Katowicach. Oferujemy szeroki zakres usług barberskich, w tym strzyżenie włosów i brody, depilację woskiem, koloryzację włosów i brody oraz zabiegi pielęgnacyjne na twarz. Nasze usługi wykonują doświadczeni barberzy, którzy są pasjonatami piłki nożnej. Dzięki temu doskonale rozumieją Twoje potrzeby i dołożą wszelkich starań, abyś wyglądał jak prawdziwy piłkarski gwiazdor. Vouchery na Święta Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Chcesz podarować bliskiej osobie coś wyjątkowego? Wybierz voucher na usługi w Soccer Barbershop! Zarezerwuj wizytę już dziś!

Banda Barbershop

Często pomysły na prezent nam się wyczerpują, ale pamiętaj, że zawsze w modzie są upominki, które pozwalają nam o siebie zadbać! Dlatego nie zastanawiaj się i sam skorzystaj bądź podaruj bliskiej osobie voucher do salonu Banda Barbershop! Jeśli jesteś mężczyzną, który lubi się dobrze prezentować albo kobietą, która dba o swoich najważniejszych mężczyzn, nie czekaj-przyjdź do Banda Barbershop! W tym miejscu profesjonalni barberzy kompleksowo zadbają o męski wizerunek, zajmą klienta ciekawą rozmową, a przede wszystkim z ich salonu właśnie Ty wyjdziesz z uśmiechem na twarzy i poczuciem, że warto było dać sobie chwilę tylko dla siebie! Tam nie będziesz się złościł na wąskie i jednokierunkowe uliczki, podjedziesz na duży parking, wybierzesz miejsce i uwaga.. zostaniesz przyjęty także w niedzielę! Nie zastanawiaj się i odwiedź miejsce,w którym zadbasz o swój wygląd, wystylizujesz świetną fryzurę, wypielęgnujesz bujną brodę, a także kupisz dobre kosmetyki, z których sam będziesz korzystał lub obdarujesz nimi swoich bliskich. Nie czekaj i zajrzyj do salonu barberskiego, który mieści się w naszym pięknym, nowoczesnym obiekcie w Bytomiu. Banda Barbershop czeka na Ciebie na lodowisku! Odwiedź Banda Barber w Bytomiu i kup voucher podarunkowy na usługi barberskie.

W naszym salonie oferujemy kompleksowe usługi barberskie dla mężczyzn, w tym:

• strzyżenie włosów i brody

• golenie tradycyjne

• stylizacja wąsów i brody

• zabiegi pielęgnacyjne

Wykorzystujemy tylko wysokiej jakości kosmetyki i narzędzia, a nasi barberzy to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. Dodatkowo, w naszym salonie oferujemy sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji brody. Zapraszamy do naszego salonu na spotkanie z naszymi barberami. Vouchery dostępne są w różnych kwotach, więc z pewnością znajdziesz coś odpowiedniego dla każdej osoby. Zapraszamy!

CHRONOS Zegarmistrz Chorzów

Jesteśmy Autoryzowanym Serwisem Zegarków: OMEGA-LONGINES-RADO-TISSOT-CERTINA-Maurice Lacroix-Calvin Klein oraz innych szwajcarskich modeli. Sprzedajemy również oryginalne paski i bransoletki do w/w marek zegarków. Ponadto markowe paski firm: HIRSCH, BROS, MORELLATO, CONDOR. Zajmujemy się wymianą baterii z udokumentowanym testem szczelności, odtwarzaniem szczelności zegarków wodoszczelnych. Oferujemy przegląd, konserwacje i naprawę zegarków oraz sprawdzanie oryginalności zegarków i grawerowanie dedykacji i monogramów. Nasza oferta obejmuje również renowacje i odnawianie zegarków z lat 70-tych takich marek jak: Omega, Longines, Tissot. Naprawiamy zarówno zegarki damskie, jak i zegarki męskie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na naszej stronie internetowej.

