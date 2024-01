Wspólna walka o życie Ewy Dudy: zbiórka na leczenie we Francji

Walczę z nowotworem od blisko dwóch lat. Przeszłam kilka operacji. Obecnie jestem na kolejnym schemacie chemioterapii, którą przyjmuję co 2 tygodnie. Jest mi bardzo ciężko - nie mogę pracować i normalnie funkcjonować. Przede mną długa droga, której końca nie widać. Nadzieję znalazłam w ośrodku we Francji, który już raz zoperował moją wątrobę (nikt w Polsce nie chciał się tego podjąć). Niestety, ze względu na powikłania, nie wróciłam na czas na chemioterapię w Polsce i rak powrócił - mówi Ewa Duda

Ewa opowiada o swojej trudnej drodze z rakiem, która trwa już blisko dwa lata. Przeszła przez kilka operacji, obecnie poddaje się kolejnemu cyklowi chemioterapii, lecz stan jej zdrowia jest nadal bardzo trudny. Kolejna operacja w ośrodku we Francji staje się dla niej kluczową szansą na powrót do zdrowia. Niestety, koszty tej operacji są ogromne, wahają się między 15.000 a 50.000 euro.

Ewa Duda podzieliła się z nami swoją historią walki z rakiem esicy, który przerzucił się na wątrobę, osiągając trzeci, najbardziej zaawansowany etap. Choroba, której nie zauważyłaby pewnie przez długi czas, gdyby nie przypadkowe badania, zabrała jej możliwość normalnego funkcjonowania, pracy i przyniosła ogromne cierpienie. Polskie placówki medyczne zrezygnowały z operacji, ale nadzieję na pełne wyleczenie znalazła we Francji.

Pomoc, jaką otrzymała od swojej rodziny, przyjaciół i swojego ukochanego psa, sprawiła, że Ewa zachowała w sobie spokój i pozostała szczęśliwa, mimo trudności. Teraz, po latach wspierania innych, sama potrzebuje wsparcia społeczności. Wspólna walka o jej życie stała się celem zbiórki. Zebrane środki zostaną przekazane na niezbędne leki, terapie, oraz przede wszystkim na koszty operacji we Francji.

Rak sporo mi zabrał, ale też dał - przede wszystkim świadomość, że nie jestem sama. Mam cudowną rodzinę i przyjaciół, super psa, dużo spokoju w sobie. Jestem szczęśliwa, ale po latach wspierania innych, sama potrzebuję wsparcia. Będę wdzięczna za każdą nawet najmniejszą wpłatę, każde 1,5% podatku. Państwa pomoc otworzy mi drzwi do całkowitego wyleczenia. Chcę wierzyć, że to możliwe - zapewnia Ewa

Ewa podkreśla, że każda wpłata, nawet najmniejsza, ma ogromne znaczenie. Wierzy, że dzięki wsparciu ludzi dobrej woli uda jej się pokonać raka i wrócić do pełni zdrowia. Koszty leczenia są ogromne, a Ewa już ponosi nierefundowane wydatki na terapie i leki. Dlatego apeluje o pomoc w postaci wpłat oraz przekazywania 1,5% podatku na jej rzecz.

Walka Ewy to nie tylko indywidualna walka z chorobą, ale także wspólne staranie o każdego, kto pragnie pomóc w przywróceniu zdrowia. Wsparcie dla Ewy Dudy to szansa na życie, a jej historia inspiruje do solidarności i działania. Zbiórka na leczenie w Polsce i terapie zagraniczne jest nadzieją na nowy rozdział w życiu Ewy.

Informacje dotyczące wpłat znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej Fundacji. Każda wpłata, nawet najmniejsza, a także 1,5% podatku, zostaną przyjęte z głęboką wdzięcznością. Państwa pomoc otworzy Ewie drzwi do nadziei na całkowite wyleczenie.

DANE DO PRZELEWU

Numer konta Fundacji: 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252

Wpłaty w obcych walutach:

USD: PL54 1050 1025 1000 0090 8058 1367

EUR: PL32 1050 1025 1000 0090 8058 1375

GBP: PL76 1050 1025 1000 0090 8058 1359

kod SWIFT: INGBPLPW

Tytuł przelewu: Ewa Duda

Dane odbiorcy: Fundacja Onkologiczna Rakiety, al. Rzeczypospolitej 2/U-2, Warszawa

1,5%

KRS: 0000414091

Cel szczegółowy: Ewa Duda