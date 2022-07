Śmiertelnie niebezpieczny narkotyk w Śląskiem. Powoduje halucynacje, szczękościsk, duszność i bolesną śmierć

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed śmiertelnie niebezpiecznym narkotykiem

Związek jest analogiem substancji psychotropowych α-PVP i α-PHP (grupa II-P). Ze względu m.in. na opóźnione działanie w porównaniu do ww. α-PVP, substancja α-PHiP stwarza wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci. Stosowana samodzielnie, jak i w skojarzeniuz innymi substancjami α-PHiP była przyczyną poważnych zatruć, a nawet zgonów.

Jak informuje Główny Inspektor Sanitatny, ten syntetyczny katynon jest sklasyfikowany jako nowa substancja psychoaktywna (NPS) i zawarty w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o ryzyku użycia nowych narkotyków

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami”). Takie produkty są oferowane w postaci m.in. proszku, kryształów, znaczków, tabletek lub liquidów do palenia.

Nie posiadają one gwarancji składu i ilości substancji czynnej, co istotne, mogą zawierać niezadeklarowane i niebezpieczne zanieczyszczenia, które zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych zatruć, a nawet zgonów. Zażywanie ich to narażanie się na utratę zdrowia lub życia.