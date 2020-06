Egzamin ósmoklasisty 2020 z matematyki. Jakie będą zadania? ODPOWIEDZI, wyniki, arkusze CKE, 17.06.2020

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020 rozpocznie się w środę, 17 czerwca o godz. 9 rano i potrwa 100 minut. To blisko dwa miesiące później niż pierwotnie był zaplanowany. W woj. śląskim zasiądzie do niego 37 tys. 250 uczniów. Wielu uważa go za najtrudniejszy egzamin z całej sesji. Podobnie, jak tegoroczna matura, przebiega w określonym wcześniej reżimie sanitarnym.

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa uczniowie na salę mogą wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem. Konieczne są także dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

Co istotne, ósmoklasiści muszą przystąpić do egzaminu, gdyż jest on warunkiem ukończenia szkoły, ale nie został określony żaden minimalny wynik, jaki uczeń powinien na nim osiągnąć. Dlatego egzaminu nie można nie zdać. Wyniki uzyskane na testach będą jednak brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.