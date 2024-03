Firma potwierdza. Będą nowe funkcjonalności dla kierowców

– Zależy nam na tym, aby jednoznacznie podkreślić, że carsharing w Polsce ma ogromny potencjał. Relacje z naszymi klientami pokazują jasno, że nie tylko chcą, ale i potrafią korzystać ze współdzielonych usług. Docierają do nas również sygnały, że jest potrzeba wprowadzenia carsharingu w większej ilości miast. Z naszej perspektywy zapotrzebowanie na współdzieloną mobilność jest wciąż duże, a my, w myśl hasła „Ty kierujesz, my ogarniamy resztę”, chcemy robić wszystko, by temu wyzwaniu sprostać – dodaje Konrad Karpiński dyrektor operacyjny Traficar.