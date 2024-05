Fundacja Soundscape i Tauron Lab docenione na targach w Berlinie

Na stoisku Z142, Fundacja Soundscape i Tauron Lab przyciągnęły uwagę uczestników nietuzinkową prezentacją swojego innowacyjnego narzędzia, jakim jest Tonarium. To jedyny taki instrument na świecie, owoc współpracy Polski, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Ten autorski instrument służy do komponowania utworów, generowania dźwięków oraz zarządzania nimi w trójwymiarowej przestrzeni Tauron Lab. Dużym zainteresowaniem cieszył się również program rezydencji artystycznych na sezon 2024/2025, który ma na celu przyciągnięcie utalentowanych artystów z całego świata do Katowic. W trakcie targów rozpoczęte zostały również rozmowy z przedstawicielami Berklee College of Music (Boston, Massachusetts), IED Istituto Europeo di Design (Mediolan) oraz ZiMMT (Lipsk) na temat przyszłych współprac badawczych oraz potencjału sieciowania ośrodków zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi dźwięku przestrzennego oraz sztuk wizualnych.

- Udział w SuperBooth 2024 był dla nas nie tylko okazją do zaprezentowania naszych projektów, ale również do nawiązania wartościowych kontaktów z przedstawicielami branży muzycznej z całego świata. Tonarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza, że nasze innowacyjne podejście do dźwięku znajduje uznanie na arenie międzynarodowej – podkreślił Jakub Mokrzysiak, prezes fundacji Soundscape.