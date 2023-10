Incydenty wyborcze w naszym województwie. Policja miała około 50 zgłoszeń

W Tychach natomiast przed lokalem wyborczym stał zaparkowany pojazd, który oklejony był wizerunkiem jednego z kandydatów do parlamentu.

Policjanci interweniowali również w związku ze zgłoszeniem poza lokal wyborczy kart do głosowania.

- Odnotowaliśmy osiem takich przypadków. W dwóch policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Jednego w Częstochowie, drugiego w Zabrzu. Z uwagi na stan upojenia alkoholowego, co uniemożliwiało wykonanie z nimi czynności na miejscu, trafili oni do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia - tłumaczy komisarz Sabina Chyra-Giereś.