Jazda na suwak. Jak i kiedy stosować? Jaki mandat za złamanie przepisów?

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Zasady jazdy na suwak
Jazdę na suwak stosuj w przypadku kończącego się jednego lub więcej pasów ruchu i tylko w sytuacji dużego natężenia ruchu oraz zatorów drogowych, potocznie zwanych korkami. W tym celu:
- wykorzystaj całą długość pasa, który się kończy i jedź nim do końca,
- utrzymuj prędkość zbliżoną do pojazdu poruszającego się pasem obok,
- bezwzględnie wcześniej zasygnalizuj kierunkowskazem innym, że chcesz zmienić pas ruchu,
- jadąc pasem, który ma kontynuację, masz obowiązek wpuścić samochód jadący obok na kończącym się pasie ruchu.
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Dość nietypowa, ale możliwa jest sytuacja z trzema pasami ruchu, kiedy jadący środkowym pasem ruchu musi wpuścić auta z dwóch skrajnych pasów (prawego i lewego). Wówczas przepuszcza po jednym samochodzie najpierw z prawego pasa, następnie z lewego pasa ruchu.
Mandat za brak jazdy na suwak
Podstawowym błędem niektórych kierowców jest blokowanie pasa ruchu tak, aby inni kierowcy nie mogli przejechać do końca pasa, na którym nie możliwości kontynuacji ruchu. Takie zachowania powodują utrudnienia i stwarzają zagrożenie. Są też karalne zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.
Mandat za niestosowanie jazdy na suwak wynosi 500 zł i pięć punktów karnych. W przypadku kiedy zostanie uznane to za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, kara wzrasta do 1 tys. zł i dziesięciu punktów karnych.
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Tych błędów unikaj jadąc na tzw. suwak
Kierowcy, którzy jadą kończącym się pasem ruchu, nie mogą wpychać się za jednym przepuszczanym samochodem i wymuszać pierwszeństwa. Zgodnie z przepisami kierowca jadący pasem, który ma kontynuację, ma obowiązek wpuścić jedno auto.
Ważne, aby nie próbować zjeżdżać z kończącego się pasa ruchu wcześniej. Należy dojechać do jego końca i dopiero wtedy zmieniać pas ruchu.
Jeśli nie ma warunków, które włączają obowiązek jazdy na suwak, obowiązuje podstawowa zasada: zmieniając pas ruchu, ustępujemy pojazdom, które są na pasie, na który chcemy wjechać.
Pamiętaj!
- musi wystąpić znaczące spowolnienie ruchu, a zatem jazda na suwak jest obowiązkowa, gdy poruszamy się w korku
- obowiązkowo wpuszczamy drugi samochód na swój pas ruchu bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody – a nie na przykład 100 m wcześniej
- wpuszczamy jeden samochód, a nie dwa
Zapomnij o jeździe na suwak w takiej sytuacji
Kierowca w korku porusza się pasem do jazdy na wprost, a po jego prawej stronie prowadzi pas ruchu przeznaczony do skrętu w prawo. Często inni "pomysłowi" kierowcy jadą pasem do skrętu w prawo, choć tak naprawdę zamierzają jechać na wprost. Nagle zjeżdżają na pas przeznaczony do jazdy na wprost. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji możemy ich przepuścić z grzeczności, ale nie z obowiązku.
Uwaga na znaki drogowe
Znak D-56 informuje o miejscach, gdzie często występuje konieczność stosowania jazdy na suwak. To jednak tylko przypomnienie i bez znaku w omówionych okolicznościach, należy stosować się do tzw. jazdy na suwak.