Mieszkańcy woj. śląskiego korzystający z ZTM, chętniej wybiorą aplikację mobilną niż fizyczną kartę ŚKUP

- Metropolia wprowadza także możliwość płatności zbliżeniowych w pojazdach komunikacji miejskiej. Pierwsze zestawy nowych urządzeń pojawiły się w 25 autobusach obsługujących Gliwice oraz okoliczne gminy na metroliniach M 100 i 104. Taki system płatności działa także od 2019 roku w pojazdach komunikacji miejskiej w Tychach i sąsiadujących gminach. Metropolia będzie także wprowadzać system płatności zbliżeniowych we wszystkich pojazdach, które obsługują linie na podstawie wcześniej zawartych umów. Będą one wyposażone w co najmniej jeden automat biletowy do realizacji kartami płatniczymi oraz ŚKUP. W tym celu ogłosiła przetarg na dostawę ponad 1,3 tys. tych nowych urządzeń - informują.