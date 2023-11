Nie pozwólmy na kolejne zatrucia CZADEM! Co zrobić by się przed nimi ustrzec? Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych!

Zatrważająca statystyka dot. zatruć czadem

Trudno dyskutować z twardymi danymi. W Polsce ludzie wciąż umierają z powodu zatrucia czadem. Na przestrzeni ostatnich czterech lat doszło z tego powodu do 174 zgonów, w tym 30 w województwie śląskim. Mimo że liczba ofiar z sezonu na sezon maleje, to coroczne posumowania Państwowej Straży Pożarnej nie napawają optymizmem. Jak twierdzą strażacy, tych śmierci można było uniknąć – wystarczył czujnik czadu, który zaalarmowałby o czyhającym niebezpieczeństwie oraz stosowanie podstawowych zasad związanych z wentylacją pomieszczeń.

Cichy morderca - nie ma smaku, zapachu, dźwięku

Tlenek węgla, zwany czadem nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą. Nie widać go, nie słychać i nie czuć. Powstaje w wyniku niepełnego spalania drewna, węgla lub innych paliw kopalnych. Pojawia się tam, gdzie mamy do czynienia z niedostateczną ilością powietrza. Okazuje się, że Polacy niewiele wiedzą o czadzie.

- Kilka lat temu, kiedy powstała kampania „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” Państwowa Straż Pożarna zleciła badania, aby sprawdzić jaki jest poziom wiedzy obywateli na temat czadu. Wyniki były zatrważające, okazało się, że co czwarty Polak, uważał, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie – mówiła mł.bryg. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w czasie prelekcji poświęconej mechanizmom działania tlenku węgla w siedzibie Polskiego Radia.

Ma to odzwierciedlenie w doniesieniach prasowych z ubiegłego sezonu grzewczego. We wrześniu podtruła się pięcioosobowa rodzina z Chorzowa, uratowały ich sprawnie działające czujniki. Tyle szczęścia nie mieli właściciele domu jednorodzinnego w Łodygowicach (pow. żywiecki). W ich lokalu odnotowano 220 ppm w powietrzu. Zatrucie zakończyło się zgonem obu osób.

Badania wskazywały, że 40% ankietowanych uważało, że są w stanie samodzielnie stwierdzić czy w pomieszczeniu wydobywa się tlenek węgla, a tylko 8% badanych wiedziało, o zobowiązaniu do wykonywania okresowych przeglądów instalacji grzewczej i przewodów kominowych.

- Czujniki maja swój okres kalibracji. Zwykle jest to 7 do 10 lat. Przy wykryciu dużej ilości tlenku węgla zalecana jest wymiana czujnika, ponieważ jego sensor może nie wskazywać prawidłowych wartości – mówił kpt. Wojciech Poloczek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w czasie prelekcji na temat mechanizmów działania tlenku węgla.

Dlaczego czad jest niebezpieczny?

Tlenek węgla łączy się z hemoglobiną 200 razy szybciej niż tlen. Oznacza to, że przebywając w pomieszczeniu, w którym jest duże natężenie czadu, bardzo szybko dochodzi do zatrucia. Towarzyszą temu objawy grypopodobne – ból i zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, duszności podczas lekkiego wysiłku. Później – ból w klatce piersiowej, rozmazany obraz, wymioty, dezorientacja i co najgorsze – zasłabnięcie.