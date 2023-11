Nietypowy dzień chłopaka. Kilkuset pracowników wybuchowych zakładów weźmie udział w badaniach USG

Badania to nietypowy, ale bardzo trafiony prezent pracodawcy dla mężczyzn przygotowany z okazji niedawnego „Dnia Chłopaka”. Panowie mogą przebadać się w godzinach pracy w jednym z dwóch specjalnie zaaranżowanych na terenie zakładów gabinetów. Mają do wyboru usg jamy brzusznej, tarczycy lub jąder.

– Korzystamy z profesjonalnego sprzętu do diagnostyki obrazowej. Na miejscu, na terenie zakładu pracy wykonujemy badania takie same, jakie przeprowadzić można np. w przychodniach czy szpitalach. Każdy z pacjentów otrzymuje od nas kartę informacyjną z opisem wyników – mówi przeprowadzający badania lekarz Przemysław Beśka.

Obecna akcja profilaktyczna stanowi już czwartą edycję prowadzonej przez Nitroerg akcji „Dbam o zdrowie nie tylko od święta”. - Zaproszenia do udziału w niej kierujemy do naszych pracowników dwa razy w roku – w marcu z okazji Dnia Kobiet do specjalistycznych badań krwi lub ultrasonograficznych zapraszamy panie, a jesienią z okazji Dnia Chłopaka podobne wydarzenie organizowane jest z myślą o panach. Widzimy, że z każdą kolejną edycją zainteresowanie taką formą świadczeń rośnie. Frekwencja zazwyczaj utrzymuje się na poziomie od 60 do nawet 92 procent. To oznacza, że w tym projekcie za każdym razem udział bierze od 260 do nawet 420 osób. To dla nas duże wyzwanie, ale też motywacja do prowadzenia podobnych akcji w przyszłości – mówi Grzegorz Sosna, prezes Zarządu Nitroergu. Do tej pory Spółka prowadziła badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworów jajnika, piersi, jelita grubego czy prostaty. Badano też poziom odpowiedzialnej m.in. za układ odpornościowy witaminy D3.