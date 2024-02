Omoda 5 oficjalnie zadebiutowała w Europie. Kiedy chiński SUV trafi do Polski?

Ponad 300 osób uczestniczyło w oficjalnej premierze modelu OMODA 5 w Madrycie, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano samochód na żywo w Europie. Podczas prezentacji Charlie Zhang, wiceprezes Chery Automobile, podkreślił wartości marki i jej zaangażowanie na rynku europejskim: „OMODA 5 to model zbudowany pod kątem użytkowników z Europy. Dokładnie przeanalizowaliśmy potrzeby i upodobania klientów, aby samochód odpowiadał tutejszym warunkom drogowym i gustom. Cieszymy się, że nareszcie możemy oficjalnie rozpocząć sprzedaż w Europie”.

W naszym kraju mają pojawić się obie wersje jednocześnie – zarówno spalinowa w dwóch wariantach, jak i model w pełni elektryczny. Omoda

Podczas hiszpańskiej premiery zaprezentowano modele, które będą dostępne w sprzedaży – są to takie same auta, jakie mają być oferowane w Polsce, czyli wersja spalinowa z silnikiem 1.6 TGDi w dwóch wariantach (Comfort i Premium) oraz zapowiedziano wersję elektryczną. Wersja elektryczna trafi do sprzedaży latem i będzie oferowała 150 kW mocy oraz zasięg na poziomie do 430 kilometrów (WLTP) dzięki baterii o pojemności 61 kWh.